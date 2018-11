Perugia | infermiere soccorre ragazzo in gravi condizioni e viene insultato | “Devi curare

fanpage

: Perugia, minacciato e insultato operatore del 118 intervenuto dopo uno scontro a Pretola mentre soccorreva un giova… - cityjournal_ : Perugia, minacciato e insultato operatore del 118 intervenuto dopo uno scontro a Pretola mentre soccorreva un giova… - PerugiaViVa : RT @Umbria24: Perugia, infermiere scende dall’ambulanza e viene picchiato - Umbria24 : Perugia, infermiere scende dall’ambulanza e viene picchiato -

(Di giovedì 1 novembre 2018) L'del 118 intervenuto sul luogo di un incidente accaduto poco prima sarebbe stato strattonato eda uno degli automobilisti coinvolti in quanto, dopo un'attenta analisi delledi tutti i feriti, avrebbe dato la precedenza alche versava inNon era d'accordo con l'che ha deciso dire per primo il passeggero più grave coinvolto in un incidente e per protesta ha aggredito il soccorritore, insultandolo e strattonandolo. La vicenda è accaduta nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 1 novembre, a Pretola, frazione nei pressi di. Secondo quanto riportano le cronache locali, l'del 118 intervenuto sul luogo di un incidente accaduto poco prima sarebbe stato strattonato eda uno degli automobilisti coinvolti in quanto, dopo un'attenta analisi delledi tutti i feriti, avrebbe dato la ...