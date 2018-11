Perché Mara Fasone ha lasciato Uomini e Donne? Motivi chiesti da un corteggiatore

Uomini e Donne - Mara Fasone abbandona il trono : ecco Perché : Mara Fasone ha abbandonato il trono di Uomini e Donne, lasciando il suo ruolo di tronista. La modella siciliana non si è presentata all’ultima registrazione dello show di Maria De Filippi, interrompendo il suo percorso nel programma. Per ora non è dato sapere cosa sia accaduto, l’unica certezza è che Mara ha affermato di “non sentirsi al posto giusto” in questa situazione. I corteggiatori della Fasone non l’hanno ...

Domenica In - Alessia Macari delusa : “Bocciata da Mara Venier e non so Perché” : Alessia Macari parla del suo addio a Domenica In: “Non mi hanno rinnovato il contratto. Sono delusa. Non me lo spiego” L’addio di Alessia Macari a Domenica In ha fatto molto discutere recentemente. I fan della Ciociara, infatti, erano entusiasti di vedere la loro beniamina in tv accanto a Mara Venier e, per questo motivo, […] L'articolo Domenica In, Alessia Macari delusa: “Bocciata da Mara Venier e non so ...

Mara Fasone ha lasciato il trono di Uomini e Donne / L'annuncio di Maria De Filippi : "È andata via Perché..." : Mara Fasone ha lasciato il trono di Uomini e Donne senza alcuna spiegazione. Maria De Filippi lo annuncia nella nuova registrazione: lei come Sara Affi Fella?(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 21:18:00 GMT)

Alessia Macari - Perché non è più a Domenica In? Parla Mara Venier : perché La Ciociara Alessia Macari non è più a Domenica In? Risponde Mara Venier Alessia Macari, la famosa Ciociara, non fa più parte del cast di Domenica In. Dopo poche puntate l’ex vincitrice del Grande Fratello Vip ha lasciato il posto di valletta durante il gioco del tabellone a Fiorenza D’Antonio, seconda classificata a Miss […] L'articolo Alessia Macari, perché non è più a Domenica In? Parla Mara Venier proviene da Gossip ...

Domenica In - il grosso guaio di Mara Venier : Perché Barbara d'Urso la può fregare : In questa stagione, già da qualche settimana, la Domenica pomeriggio si confrontano Domenica In condotto da Mara Venier e Domenica Live con alla guida Barbara d'Urso . Al momento, si potrebbe parlare ...

Belen Rodriguez e il no a Domenica In : «Non si farà intervistare da Mara Venier». Ecco Perché : Belen Rodriguez pare abbia rifiutato l'invito di Mara Venier a Domenica In, nonostante le due conduttrici siano amiche da tempo e abbiamo lavorato insieme a Tu si que vales. Ma allora...

Alessia Macari : «Mara Venier sta cambiando la mia vita. Ora capisco perchè la chiamano "Zia"...» : ?Tutto merito di Mara Venier, che mi sta cambiando la vita?, dopo la vittoria della prima edizione del Grande Fratello Vip, reality seguito da Leggo.it, Alessia Macari è passata...

Uomini e Donne - Giovanni Cuocci a Mara Fasone : "Vivimi e lasciati andare - Perché ho le chiavi giuste". : Giovanni Cuocci, neo corteggiatore di Uomini e Donne, fin dai primi istanti, ha manifestato immediato interesse per la tronista Mara Fasone, riuscendo a sbaragliare l'agguerrita concorrenza: Diciamo che si è creato immediatamente del feeling. Nel primo incontro su Witty tv era evidente che il mio interesse fosse su di lei: le mie domande erano tutte per Mara. Le ho chiesto se si ritenesse una persona capace di chiedere scusa e di fare un ...

MARA VENIER CONTRO BARBARA D'URSO : HANNO LITIGATO/ "Dissapori? È vero ma non dirò il Perché!" : MARA VENIER CONTRO BARBARA D'URSO, volano frecciatine sui social. Cos'è accaduto tra le due amiche? La battaglia non è più solo per gli ascolti di Domenica In e Domenica Live(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 21:32:00 GMT)

Flavio Insinna/ “Mara Venier sarà sempre nel mio cuore : vi svelo Perché” (Vieni da me) : Flavio Insinna a Vieni da me: “Mara Venier sarà sempre nel mio cuore: vi svelo perché”. Il conduttore de L'Eredità si è confessato ai microfoni di Caterina Balivo(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:28:00 GMT)

Luigi Mastroianni lascia il trono per Mara Fasone? / Uomini e Donne - Perché non è in studio? La decisione : Luigi Mastroianni lascia il trono per Mara Fasone? Uomini e Donne, il tronista assente in studio: perché? Maria De Filippi svela la sua decisione(Pubblicato il Thu, 20 Sep 2018 14:23:00 GMT)

Mara Venier vince su Barbara D'Urso - Perché non poteva che trionfare : ... mentre la D'Urso ha esordito a Domenica Live con Loredana Lecciso , la donna più odiata dal mondo della musica dopo Yoko Ono. Indovinate chi ha preferito il pubblico? Ma naturalmente Romina , ...

Mara Venier vince su Barbara D’Urso - Perché non poteva che trionfare : Mara Venier non ha tradito le aspettative, la sua Domenica In è stata un successo stratosferico e ha stracciato Domenica Live di Barbara D’Urso. Persino Barbarella l’aveva predetto che la rivale l’avrebbe battuta quando con una frase piuttosto velenosa aveva premesso che Mara era oggettivamente avvantaggiata, a cominciare dal fatto che la sua trasmissione inizia subito dopo il Tg. Ma al di là di questi tecnicismi, ecco perché ...

