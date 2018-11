Perché i brand cinesi stanno diventando i più potenti al mondo

wired

(Di giovedì 1 novembre 2018) Il fondatore di Alibaba, Jack Ma (Getty Images) Iprendono quota e scalano tutti i ranking. Stando all’ultima classifica delFinance index, pubblicata dal Financial Times e poi in qualche modo confermata anche dalla classifica di Inter, i marchisono quelli che crescono di più, in termini di valore, Alibaba e Tencent in testa. Iinvestendo sempre di più per imporre a livello globale i loroe conquistare i consumatori: il calcio, la moda, la tecnologia. Ormai li troviamo in ogni settore, con una capacità di comunicazione che non immaginavamo e una forte competenza nell’utilizzo dei social. Sono soprattutto aziende tecnologiche. Resistono al vertice altre aziende tech come le americane Amazon, Apple, Google, e Facebook e la coreana Samsung, ma per quanto durerà il loro primato vista la crescita impressionante dei campioni ...