Perché dovremmo leggere il Living Planet Report del WWF

Manovra - Savona : “Condono? Perché non dovremmo farlo - è pur sempre redistribuzione del reddito da ricchi a poveri” : “Se negli ultimi anni tutti i Governi hanno fatto un condono Perché non dovremmo farlo anche noi? Sarebbe sempre una redistribuzione di reddito dai ricchi ai poveri. Meglio che niente. Al parlamento di Strasburgo ho usato anche dei termini un po’ più pesanti: tipo turarsi il naso e fare l’operazione per motivi etici” Lo ha detto a Sky TG24, intervistato dal direttore Sarah Varetto, il Ministro per gli affari europei Paolo Savona ...