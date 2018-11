Per i prossimi iPhone connettore USB-C o nessun connettore?

Repubblica ceca : analisi - debito pubblico può raggiungere 230 Per cento del Pil nei prossimi 50 anni : Praga, 30 ott 16:05 - , Agenzia Nova, - Nonostante la crescita dell'economia e delle entrate fiscali, le finanze pubbliche ceche non sono sostenibili a lungo termine. Il debito... , Rep,

Ancora Perturbazioni e piogge nei prossimi giorni : Sguardo alla situazione meteo Bentrovati la profonda depressione che ha sferzato l’Italia fino a ieri si trova adesso in risalita sull’Europa centrale. Dietro di se l’entrata di aria fredda ed instabile in quota porta Ancora residue piogge e temporali seppur di debole-moderata intensità sulle tirreniche, Sardegna e nord-est ma aprirà anche ad una lunga fase di piogge. Come vediamo dal satellite infatti una nuova perturbazione ...

Previsioni disastrose. Maltempo - l’allarme dell’esPerto : “Nei prossimi giorni” : Il bilancio delle vittime del Maltempo è salito a 9. Nella notte invece un vigile del fuoco volontario è deceduto durante il taglio di un albero pericolante per il forte vento a San Martino in Badia, in provincia di Bolzano. Sempre a causa della caduta di alberi ieri due persone sono morte schiacciate nella loro auto, nel frusinate, e un’altra persona ha perso la vita a Terracina. Una persona è morta a Napoli mentre camminava, colpita da ...

Patria - prole e terra. Fai un figlio in più (il terzo) e lo Stato ti concede gratis un terreno da coltivare Per i prossimi vent'anni : Un figlio in più può "valere" un terreno, in concessione esclusiva per i prossimi 20 anni. È quanto prevede una nuova misura aggiunta nell'ultima bozza della legge di Bilancio disponibile, ancora non inviata alle Camere. I terreni abbandonati potranno essere affidati in concessione gratuita per 20 anni alle famiglie cui nasca il terzo figlio nel 2019, 2020 o 2021. La misura è volta a "favorire la crescita ...

Sviluppo rallentato Per Honor 9 : riscontri ufficiali verso i prossimi aggiornamenti : Da un po' di tempo a questa parte si parla poco di Honor 9, smartphone Android ancora oggi assai popolare tra gli utenti italiani e che da alcuni mesi a questa parte non riceve patch ufficiali. L'ultimo bollettino da parte nostra risale a circa un mese fa, quando vi ho riportato un feedback da parte della divisione italiana secondo cui il dispositivo avrebbe ricevuto l'aggiornamento contenente GPU Turbo nel giro di pochissimo tempo. Ebbene, ad ...

Samsung adotterà colori sfumati Per i suoi prossimi smartphone : Samsung Electronics Co. sta cercando di applicare un colore graduato al suo smartphone Galaxy A9 Pro. Lo sostengono fonti di settore, unendosi all’ultima tendenza industriale dei grandi brand di diversificare le scelte di colore. Secondo leggi di più...

Allerta Meteo - lo scirocco flagella l’Italia : MAPPE impressionanti Per i prossimi giorni - situazione Pericolosissima : 1/16 ...

Lasciato dalla ragazza - le strappa il labbro a morsi : “Un segno di me Per i tuoi prossimi fidanzati” : Kayla Hayes, 19enne americana, ha deciso di rendere pubbliche le foto choc dell'aggressione subita dal suo ex fidanzato ormai un anno fa. Seth Aaron Fleury è stato condannato a 12 anni di carcere per quel violentissimo attacco che ha Lasciato la giovane senza il labbro inferiore.Continua a leggere

Focus sull’intensa fase Perturbata dei prossimi giorni : Meteoweekend Bentrovati amici ci troviamo ormai alle porte di un’intensa fase perturbata in arrivo sulla nostra penisola nel weekend. Finalmente infatti l’Anticiclone delle Azzorre si disporrà in pieno atlantico lasciando scendere aria fredda artica dal nord europa. Questa aria però non scavalcherà inizialmente le Alpi garantendo la formazione ulteriore approfondimento del minimo con vasta area depressionaria tra Baleari e Mar ...

MotoGP - ufficiale : Dani Pedrosa collaudatore KTM Per i prossimi due anni : Dani è un tre volte campione del mondo ed è ancora molto competitivo, questo non può che giovare al nostro impegno ".

Marsala - i Marchese hanno una casa - almeno Per i prossimi sei mesi - : I coniugi Marchese, la coppia che ha vissuto per mesi in macchina al posteggio del Monumento ai Mille perchè senza casa, adesso hanno un appartamento. Glielo ha affittato la Diocesi di Mazara del ...

Figc. Gabriele Gravina presidente Per i prossimi due anni : Il mondo del calcio ha un nuovo vertice. Gabriele Gravina è il nuovo presidente della Figc. E’ stato eletto oggi

Allerta Meteo - goccia fredda sul Mediterraneo : temporali con piogge torrenziali e grandine al Centro-Sud Per i prossimi 2 giorni [MAPPE] : 1/8 ...