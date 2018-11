Pensioni | Governo e la ' patata bollente' Quota 100 | Marco Leonardi | ' Pagheremo noi'

Manovra - fonti governo : norma Pensioni oro inserita in Parlamento : Roma, 31 ott., askanews, - La norma sulle pensioni d'oro sarà inserita nella legge di bilancio nel corso dei lavori in Commissione. C'è l'accordo con la Lega. È quanto si apprende da fonti di governo. ...

Cida : "Su Pensioni da governo 'scippo'" : "Da quanto abbiamo letto, sembra tramontata l'assurda proposta di legge sul cosiddetto ricalcolo delle pensioni medio-alte, per lasciare il posto all'ennesima ipotesi di 'contributo di solidarietà' a ...

Il governo elimina le Pensioni agli ebrei vittime delle leggi razziali - : A sostenere la fake news è stata invece la viceministra all'Economia Laura Castelli: 'Ancora una volta ci troviamo costretti a intervenire per smentire una notizia falsa pubblicata da La Stampa e ...

Pensioni - quota 100 : il governo vuole inserire il divieto di cumulo : Si sgonfia, la quota 100 fissata da Matteo Salvini per andare in pensione cancellando la Fornero. Non perchè cambino in qualche modo i requisiti. Ma perchè, secondo quanto scrive la Repubblica, il ...

Il governo spiega : Nessun taglio alle Pensioni di perseguitati politici e razziali : La smentita - "Ancora una volta - scrive in una nota il viceministro dell'Economia - ci troviamo costretti a intervenire per smentire una notizia falsa. [...] Il fondo per le pensioni c'è ed è capiente per tutto il 2019. Tutti i beneficiari riceveranno l'intero assegno". "...

Pensioni ebrei vittime leggi razziali - Quirinale e Governo rassicurano : non ci sono tagli alle prestazioni : ... al ministro dell'Economia Giovanni Tria e al sottosegretario Giancarlo Giorgetti. 'Apprendiamo con incredulità - aveva scrittoDi Segni nella lettera pubblicata da La Stampa - che nell'allegato ...

Dl fisco - comunità ebraiche : “Governo riconsideri taglio delle Pensioni a vittime leggi razziali e perseguitati del fascismo” : L’Unione delle comunità ebraiche italiane chiede al governo e al Parlamento di “riconsiderare la scelta” di tagliare il fondo con cui sono finanziate anche le pensioni per gli ebrei vittime delle leggi razziali e per i perseguitati politici del fascismo. Un taglio di 50 milioni al programma “sostegno a pensionati di guerra e perseguitati politici e razziali”, come riportato ieri da ilfattoquotidiano.it, è previsto ...

Il governo vuole togliere le Pensioni ai perseguitati dal fascismo e dalle leggi razziali : Vetrina di un negozio gestito da ebrei chiuso per le leggi razziali promulgate in Italia nel 1938 (Fonte: it.wikipedia.org) Nel decreto fiscale pubblicato in Gazzetta lo scorso 23 ottobre appare anche un pesante taglio di 50 milioni di euro ai fondi destinati alle vittime del fascismo e delle leggi razziali. Assegni di circa 500 euro in media riconosciuti a poche migliaia di anziani (nati prima del 1945) a titolo di riparazione di un danno che ...

Pensioni - Governo alla resa dei conti su Quota 100 : controriforma Fornero graffia di meno : Le ultime notizie sulle Pensioni ad oggi, lunedì 29 ottobre, riguardano il perfezionamento di Quota 100 da parte del Governo per riuscire a limitare i costi di una misura che sarebbe destinata ad incidere profondamente sul capitolo spese della Legge di Bilancio 2019. Come riportato dal quotidiano 'Repubblica', la chiave è rappresentata dal divieto di cumulo. Un paletto che potrebbe indurre numerosi lavoratori a dire 'No, grazie' e a continuare a ...

Pensioni e Manovra - il Governo non torna indietro su Quota 100 e reddito di cittadinanza : Dopo l'arrivo del nuovo giudizio di rating ad opera di Standard & Poor's non si sono fatte attendere le reazioni del Governo. Il parere espresso dall'agenzia di rating sembra essere stato accolto in modo positivo, ma l'esecutivo giallo - verde ha comunque confermato di voler andare avanti sulla riforma delle Pensioni e sul reddito di cittadinanza [VIDEO] indipendentemente dall'opinione dei tecnici internazionali. D'altra parte, questi ultimi ...

RIFORMA Pensioni 2019 E QUOTA 100/ Anief lancia l’allarme sulla retromarcia del Governo (ultime notizie) : La RIFORMA delle PENSIONI 2019 sarà probabilmente contenuta in un ddl specifico su QUOTA 100, collegato alla Legge di bilancio. La cosa non piace molto all'Anief(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 05:58:00 GMT)

Pensioni - il governo lima le norme per 'quota 100' : ecco le 'finestre' : Nel 2019 - secondo quanto emerge dalla bozza denominata 'Pacchetto Pensioni' - si potrà andare come annunciato in pensione anticipata rispetto all'età di vecchiaia avendo almeno 62 anni di età e un'...