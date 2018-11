Pechino Express 2018 Anticipazioni | stasera la settima puntata su Rai 2

Pechino Express 2018 diretta settima puntata 1 novembre : anticipazioni : “Pechino Express - Avventura in Africa”, l’adventure game prodotto da Rai2 in collaborazione con Magnolia (Banijay Group) è giunto alla settima puntata. Il programma, condotto da Costantino della Gherardesca, va in onda, stasera, giovedì 1 novembre in prima serata, a partire dalle ore 21.20.prosegui la letturaPechino Express 2018 diretta settima puntata 1 novembre: anticipazioni pubblicato su TVBlog.it 01 novembre 2018 12:39.

#PechinoExpress 7 – Settima puntata del 01/11/2018. Prosegue l’Avventura in Africa con Costantino della Gherardesca. : Tre, due, uno… riparte Pechino Express. L’adventure game targato Rai 2 torna, questa sera, con la Settima puntata della Settima edizione. Dopo quattro edizioni in Asia e due in Sud America, il programma quest’anno vivrà un’Avventura in Africa. Alla conduzione ci sarà, per il sesto anno consecutivo, Costantino della Gherardesca. La sesta puntata ha totalizzato 1.246.000 spettatori e uno share del 5,74%. Si tratta del ...

Ascolti tv 25 ottobre/ L'Allieva 2 parte col botto - crolla Pechino Express 2018 mentre Grande Fratello Vip... : Buona partenza per L'Allieva 2 che porta via qualcosa Pechino Express 2018. Stessa cosa per i live di X Factor 2018, e per il Grande Fratello Vip 2018? L'effetto Corona non c'è stato(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 11:59:00 GMT)

Pechino Express 2018 o il Gioco delle Coppie? : Pechino Express 2018 - Le Signore della TV Pechino Express è un viaggio che si fa in due, un percorso nel quale l’unione fa la forza. Chi decide di partecipare lo fa cosciente di dover entrare davvero in sintonia con il proprio compagno di Gioco. La coppia è il fulcro di questo road game. Non si capisce perchè, allora, nella settima edizione si sia deciso di abusare fino allo sfinimento dello scoppiamento, e ormai in ogni puntata i ...

Ascolti TV | Giovedì 25 ottobre 2018. L’Allieva vince (21.9%) - mazzata per il GF Vip (19.11%). Crollano Pechino Express (5.74%) e W L’Italia (2.7%). XF al 5.3% : Lory Del Santo Nella serata di ieri, Giovedì 25 ottobre 2018, su Rai1 l’esordio de L’Allieva 2 ha conquistato 5.399.000 spettatori pari al 21.39% di share, nel primo episodio, e 4.722.000 spettatori pari al 22.4%. Su Canale 5 – dalle 21.36 all’1.17 – la sesta puntata di Grande Fratello Vip 3 ha raccolto davanti al video 3.203.000 spettatori pari al 19.11% di share (Ilary Blasi sbrana Corona – qui tutto quello che è ...

Pechino Express 2018 - SESTA TAPPA/ Pagelle e classifica : gli Scoppiati e il trionfo della comicità : SESTA TAPPA per PECHINO EXPRESS 2018: si riparte dalla Tanzania, dove ci eravamo lasciati sette giorni fa. Gli #Scoppiati vincono quanto a simpatia e originalità.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 07:15:00 GMT)

Nessuna eliminato in Pechino Express 2018 tra lacrime - miele e corse contro il tempo : Nessun eliminato in Pechino Express 2018 e mai come quest'anno l'edizione sta andando avanti davvero per le lunghe regalando al pubblico pochi scossoni. La sesta tappa ha portato il pubblico attraverso i bellissimi paesaggi della Tanzania ma, a quanto pare, senza molta utilità alla gara in sé visto che anche quella di ieri è stata non eliminatoria. I vincitori di tappa sono Gli Scoppiati, la coppia messa insieme per due infortuni-fotocopia ai ...

Replica Pechino Express : dove rivedere la puntata del 25 ottobre : Pechino Express, Replica sesta puntata del 25 ottobre: cosa è successo tra le coppie in Africa Se ti sei perso la puntata e vuoi assolutamente recuperare? Non disperare, puoi ed è anche facile! Cerca subito la Replica della sesta puntata di Pechino Express del 25 ottobre, direttamente sul sito ufficiale della Rai. Infatti puoi rivedere la sesta tappa […] L'articolo Replica Pechino Express: dove rivedere la puntata del 25 ottobre proviene ...

Anticipazioni Pechino Express : la settima puntata del 1 novembre : Pechino Express settima puntata, le Anticipazioni del 1 novembre Sei impaziente e vuoi sapere subito quali sono le sorprendenti Anticipazioni sulla prossima puntata di Pechino Express? Sei nel posto giusto. Dove si svolgera la settima puntata in onda il 1 novembre su Rai 2? Chi sarà eliminato? Il promo a fine punatata ci ha mostrato già […] L'articolo Anticipazioni Pechino Express: la settima puntata del 1 novembre proviene da Gossip e Tv.

Pechino Express 2018 - sesta tappa/ Diretta - eliminati? tutti salvi! Classifica - i vincitori sono gli Scoppiati : Pechino Express 2018, sesta tappa 25 ottobre, Raidue: Costantino Della Gherardesca presenta la nuova coppia degli Alieni che partono dalla Tanzania. Chi sarà eliminato?(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 23:55:00 GMT)