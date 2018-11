Pattinaggio artistico | Grand Prix Helsinki 2018 | scendono sul ghiaccio i big del singolo

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : Nicole Della Monica e Matteo Guarise all’esordio nel circuito sognando una stagione da assoluti protagonisti : Il primo podio in una tappa Grand Prix conquistato all’Internationaux De France lo scorso anno. Il meraviglioso quinto posto ai Campionati Mondiali di Milano. I 200 punti superati per la prima volta alle Olimpiadi di PyeongChang 2018. Quanti meravigliosi traguardi hanno raggiunto nella passata stagione Nicole Della Monica e Matteo Guarise, pronti a fare il loro esordio nel circuito Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico nella terza ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Junhwan Cha - è nata una stella! La rinascita di Tuktamysheva - la scelte dubbie di Medvedeva : A star is born. Giocare con il titolo del film di Bradley Cooper che in questo momento sta spopolando nelle sale cinematografiche è forse il modo migliore per analizzare quanto successo nella seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, Skate Canada 2018, quest’anno andata in scena alla Place Bell di Laval, Quèbec. L’astro nascente è senza dubbio il coreano classe 2001 Junhwan Cha (piazzatosi al terzo ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Junhwan Cha - è nata una stella! La rinascita di Tuktamysheva - la scelte dubbie di Medvedeva. Cosa ci lascia la tappa canadese? : A star is born. Giocare con il titolo del film di Bradley Cooper che in questo momento sta spopolando nelle sale cinematografiche è forse il modo migliore per analizzare quanto successo nella seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, Skate Canada 2018, quest’anno andata in scena alla Place Bell di Laval, Quèbec. L’astro nascente è senza dubbio il coreano classe 2001 Junhwan Cha (piazzatosi al terzo ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Junhwan Cha - è nata una stella! La rinascita di Tuktamysheva - la scelte dubbie di Medvedeva. Cosa ci lascia la tappa canadese? : A star is born. Giocare con il titolo del film di Bradley Cooper che in questo momento sta spopolando nelle sale cinematografiche è forse il modo migliore per analizzare quanto successo nella seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico, Skate Canada 2018, quest’anno andata in scena alla Place Bell di Laval, Quèbec. L’astro nascente è senza dubbio il coreano classe 2001 Junhwan Cha (piazzatosi al terzo ...

Pattinaggio artistico - Grand Prix Helsinki 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Lo stadio del ghiaccio della capitale della Finlandia Helsinki Ice Hall, ospiterà questo fine settimana la terza tappa del circuito Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico che, di fatto, sostituisce la classica Cup Of China, quest’anno annullata per problemi di tipo organizzativo. In questa occasione, decisamente più delle altre volte, potremo godere di uno spettacolo di altissima qualità: l’Italia sarà rappresentata dalla ...

Pattinaggio artistico - Golden Bear Zagabria 2018 : Daniel Grassl trionfa nel singolo maschile. Seconda posizione per Elettra Olivotto. Nei Junior trionfo per Gabriele Frangipani - terzo posto per Lucrezia Beccari : Splendide notizie arrivano dalla Velesajam Ice Rink di Zagabria, impianto sportivo della capitale croata teatro della Golden Bear 2018, competizione internazionale di Pattinaggio Artistico giunta alla sua trentesima edizione che ha visto i pattinatori azzurri distinguersi in tutte le categorie. Il mattatore assoluto dell’intera spedizione è stato indubbiamente il giovane altoatesino Daniel Grassl, il quale nella massima categoria ha ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Hubbell/Donohue trionfano nella danza - doppietta dopo Skate America : Madison Hubbell e Zachary Donohue hanno vinto la prova di ice dance a Skate Canada 2018, seconda tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. Gli statunitensi, che avevano già chiuso al comando dopo la rhythm dance, sono riusciti a difendere il vantaggio nel programma libero e si sono così imposti con un totale di 200.76 punti precedendo di ben cinque lunghezze la coppia russa composta da Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (195.17). I due ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Hubbell/Donohue trionfano nella danza - doppietta dopo Skate America : Madison Hubbell e Zachary Donohue hanno vinto la prova di ice dance a Skate Canada 2018, seconda tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. Gli statunitensi, che avevano già chiuso al comando dopo la rhythm dance, sono riusciti a difendere il vantaggio nel programma libero e si sono così imposti con un totale di 200.76 punti precedendo di ben cinque lunghezze la coppia russa composta da Victoria Sinitsina e Nikita Katsalapov (195.17). I due ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Elizaveta Tuktamysheva in trionfo - Yamashita si ferma a 26 centesimi! Medvedeva rinasce : Elizaveta Tuktamysheva ha vinto Skate Canada 2018, seconda tappa del Grand Prix di Pattinaggio artistico. La Campionessa del Mondo 2015 è tornata alla grande e ha incominciato al meglio la sua seconda vita agonistica imponendosi con un totale di 203.32 punti, appena 26 centesimi meglio di Mako Yamashita. La russa, che aveva letteralmente dominato il programma corto guadagnando addirittura otto punti di margine nei confronti della nipponica, ha ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Shoma Uno vince la tappa in rimonta - secondo posto per il canadese Messing : Proseguono le competizioni presso la Place Bell di Laval, Quèbec, impianto sportivo questa settimana teatro di Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. Dopo una bellissima gara, il pattinatore giapponese Shoma Uno ha conquistato la prima posizione in rimonta dopo la seconda piazza dello short, pattinando un programma libero dal contenuto tecnico spaventoso. Il Vice Campione Olimpico, sulle ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Vanessa James e Morgan Ciprès trionfano nelle coppie di artistico - secondi i cinesi Cheng Peng-Yang Jin : Arriva il primo verdetto dalla Place Bell di Laval (Quèbec), impianto sportivo che questa settimana sta ospitando Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di Pattinaggio artistico. La coppia di artisitco formata da Vanessa James e Morgan Ciprès ha confermato la leadership già ottenuta nel segmento di gara più breve, conquistando per la prima volta in carriera la prima posizione in una tappa di Grand Prix. Gli atleti ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Hubbell e Donohue al comando - prova di forza nella rhythm dance : La coppia statunitense ha mostrato i muscoli e ha guadagnato la prima posizione con il punteggio di 80.49 , nuovo personale per i vicecampioni del mondo che hanno migliorato di 1.3 punti quanto fatto ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Elizaveta Tuktamysheva è tornata! Prima nel corto - delude Medvedeva : L'allieva di Alexei Mishin si è lasciata alle spalle le giapponesi Wakaba Higuchi , 66.51, e Mako Yamashita , 66.30, : la vicecampionessa del mondo è piaciuta sulle note di Energia e la 16enne di ...

Pattinaggio artistico - Skate Canada 2018 : Hubbell e Donohue al comando - prova di forza nella rhythm dance : prova di forza di Madison Hubbell e Zachary Donohue nella rhythm dance di Skate Canada 2018, seconda tappa del Grand Prix 2018 di Pattinaggio artistico. La coppia statunitense ha mostrato i muscoli e ha guadagnato la prima posizione con il punteggio di 80.49, nuovo personale per i vicecampioni del mondo che hanno migliorato di 1.3 punti quanto fatto due settimane fa all’International Classic. I 27enni si sono particolarmente distinti sul ...