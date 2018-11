Parigi Bercy | Djokovic e Cilic ai quarti

ATP Parigi Bercy – Dzumhur si ritira per infortunio : Djokovic ai quarti senza sudare : Damir Dzumhur si ritira a causa di un problema fisico dopo quasi un’ora di gioco: Djokovic avanza ai quarti di finale di Parigi Bercy Appena 55 minuti di gioco, dal sapore quasi di allenamento per Novak Djokovic sul cemento di Parigi Bercy. Il tennista serbo, attualmente numero 2 del mondo, avanza senza nemmeno sudare ai quarti di finale del torneo francese, sfruttando il ritiro di Damir Dzumhur. Il tennista bielorusso ha accusato un ...

ATP Parigi Bercy – Cilic ai quarti : Dimitrov si arrende in due set : Marin Cilic raggiunge i quarti di finale dell’ATP di Pairigi Bercy: il tennista croato supera Grigor Dimitrov in due set Ottavo di finale combattuto e divertente quello che ha visto scendere in campo Marin Cilic e GrIgor Dimitrov sul cemento dell’ATP di Parigi Bercy. Un vero e proprio big match fra due top 10, rispettivamente settimo il croato e decismo il bulgaro, giocato senza esclusione di colpi. Dopo quasi due ore di partita, a ...

Fognini-Federer - Masters 1000 Parigi-Bercy : quando si gioca? Data - programma - orario d’inizio : Oggi giovedì 1° novembre Fabio Fognini scenderà in campo per sfidare Roger Federer nel terzo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy: Il ligure cercherà l’impresa sul cemento della capitale francese, non è in perfette condizioni fisiche ma vuole giocarsi tutte le sue possibilità contro il Maestro, ex numero 1 del mondo che cerca di farsi strada nel torneo e che vuole tornare al successo dopo essersi imposto nella sua Basilea settimana ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : i risultati di mercoledì 31 ottobre. Nadal - Raonic e Fucsovics abbandonano - Fognini-Federer agli ottavi di finale : Una giornata decisamente particolare quella che è andata in archivio in Francia, valevole per il Masters 1000 di Tennis a Parigi-Bercy. C’era tanta attesa nel veder scendere in campo contemporaneamente due icone come Rafael Nadal e Roger Federer, impegnati nei loro esordi sul cemento transalpino. Le attese sono state deluse per motivi diametralmente opposti. Lo spagnolo, infatti, è stato costretto ad abbandonare il torneo per problemi ...

Fognini-Federer - Masters 1000 Parigi-Bercy : data - programma - orario d’inizio e tv : Fabio Fognini affronterà Roger Federer nel terzo turno del Masters 1000 di Parigi-Bercy: giovedì 1° novembre, il ligure se la dovrà vedere con il maestro svizzero sul cemento indoor della capitale francese in un incontro di lusso assolutamente da non perdere. Il miglior tennista italiano non è in perfette condizioni, ha beneficiato del ritiro di Fucsovics e dunque incrocerà l’ex numero 1 del mondo in un incontro che spalanca le porte sui ...

Masters 1000 Parigi Bercy : si ritirano Fucsovic e Raonic - agli ottavi sarà Fognini-Federer : Pioggia di ritiri nella terza giornata del Masters di Parigi , ultimo 1000 della stagione. Dopo quello eccellente di Rafa Nadal, che costerà al maiorchino la prima piazza del ranking mondiale, sono ...

Masters 1000 Parigi Bercy : forfait di Nadal - Djokovic nuovo numero 1 del mondo : Guida tv: Masters 1000 di Parigi in diretta esclusiva su Sky Sport SKY SPORT UNO Mercoledì 31 ottobre e giovedì 1° novembre dalle 11 alle 23.30 Venerdì 2 novembre ore 14 primo quarto ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Fabio Fognini accede agli ottavi di finale. Fucsovics abbandona il torneo e sarà sfida contro Federer : Potremmo definirla la giornata delle stelle cadenti quella del Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). Dopo i ritiri del canadese Milos Raonic e dello spagnolo Rafael Nadal, comportante il cambiamento in vetta al ranking ATP da lunedì a vantaggio di Novak Djokovic, arriva un’altra defezione. Si tratta del magiaro Marton Fucsovics che quest’oggi avrebbe dovuto affrontare nel secondo turno il nostro Fabio Fognini. L’ungherese, ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : forfait di Rafael Nadal - Novak Djokovic numero 1 del mondo da lunedì : La notizia è di quelle che scuote le fondamenta del mondo del Tennis, e non farà di certo piacere a Guy Forget, direttore del Masters 1000 di Parigi Bercy: Rafael Nadal ha annunciato il forfait dal torneo. Lo spagnolo non ha ancora pienamente recuperato dall’infortunio che lo ha messo KO nella semifinale degli US Open contro Juan Martin Del Potro. Il ritiro di Nadal ha due conseguenze: la prima è che, come lucky loser, al suo posto entra ...

Tennis - Masters 1000 Parigi Bercy 2018 : Milos Raonic annuncia il forfait - Roger Federer al terzo turno senza giocare : Quello tra Milos Raonic e Roger Federer era il match più atteso della giornata di oggi a Parigi Bercy, se non altro per la curiosità di rivedere all’opera lo svizzero a tre anni di distanza dalla sua ultima apparizione nella capitale francese, Roland Garros compreso. La partita, che era prevista non prima delle 19:30, non si giocherà: il canadese, oggi numero 21 del mondo, ha annunciato il forfait a causa di un infortunio al gomito destro. ...

ATP Parigi Bercy – Isner soffre contro Kukushkin : l’americano si impone al tie-break del terzo set : John Isner soffre più del dovuto contro il kazako Kukushkin: il tennista americano si impone al tie-break del terzo set Una vera e propria maratona quella che John Isner ha dovuto affrontare all’esordio di Parigi Bercy. Il tennista americano, attualmente numero 9 del ranking ATP, si è imposto dopo 2 ore e 17 minuti sul kazako Kukushkin (numero 54 ATP) dopo un match divertente e combattuto. Isner ha vinto agilmente per 3-6 il primo set, ma ...

ATP Parigi Bercy – Mannarino si arrende a Kei Nishikori : il giapponese trionfa in due set : Kei Nishikori supera Adrian Mannarino nell’esordio a Parigi Bercy: il tennista giapponese si impone in due set Esordio positivo per Kei Nishikori sul cemento dell’ATP di Parigi Bercy. Il tennista nipponico, attualmente numero 11 della classifica mondiale maschile, ha superato un primo turno non di certo fra i più semplice, battendo dopo 1 ora e 28 minuti il tennista francese Mannarino. Nishikori ha sconfitto l’idolo del pubblico del torneo ...

ATP Parigi Bercy – Esordio ok per Cilic : il tennista croato super Kohlschreiber in 2 set : Marin Cilic supera senza problemi il primo turno dell’ATP di Parigi Bercy: Kohlschreiber si arrende al secondo set Basta 1 ora e 13 minuti a Marin Cilic per superare il primo turno dell’ATP di Parigi Bercy. Esordio positivo per il tennista croato, numero 7 del ranking ATP, che sul cemento del torneo francese supera il tedesco Philipp Kohlschreiber in due set, vinti con il punteggio di 6-3 / 6-4. L'articolo ATP Parigi Bercy – Esordio ...

Tennis - Masters 1000 Parigi-Bercy 2018 : Roger Federer sarà al via del prestigioso torneo francese. Inizierà dal secondo turno : Roger Federer non smette mai di stupire e dopo aver conquistato la vittoria numero 99 di un torneo nel circuito ATP, nella sua Basilea, ha deciso che sarà al via anche al Masters 1000 di Parigi-Bercy (Francia). L’elvetico, nonostante l’età e le fatiche della settimana appena conclusa, ha voglia di giocare e dopo la sessione di allenamento odierna ha dato l’ok: “Sento di aver recuperato dopo la scorsa settimana, mi sento ...