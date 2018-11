Papa Francesco | Vangelo dice beati i poveri | mentre il mondo dice beati i

Papa/ Senza emozioni non c'è ragione - ecco perché Francesco chiede scusa ai giovani - IlSussidiario.net : PAPA Francesco domenica ha concluso il Sinodo dedicato i giovani. Francesco ha chiesto loro scusa per l'errore della Chiesa: dimenticarsi del loro cuore

Marco Minniti rivela la verità sul viaggio a Bangui di Papa Francesco : 'C'erano anche i nostri a proteggerlo' : 'In occasione del Giubileo, Bergoglio ha voluto l'apertura della Porta Santa proprio in uno dei paesi più difficili e rischiosi al mondo', spiega l'ex ministro dell'Interno. Durante il viaggio furono ...

Sinodo - testo finale “conversione contro cultura scarto”’/ Video - Papa Francesco “attacco Maligno alla Chiesa” : Sinodo dei giovani, il testo e documento finale: "conversione e giustizia contro la cultura dello scarto". Video, Papa Francesco chiude i lavori: "la Chiesa è attaccata dal Maligno"(Pubblicato il Sun, 28 Oct 2018 11:13:00 GMT)

FRANCESCO MANDELLI : SONO Papa’/ “Da quando è nata Giovanna ho altre priorità. Quelle zuffe all'Oratorio...” : FRANCESCO MANDELLI, da attore comico stile demenziale si trasforma in regista di film impegnati, con un'opera prima dedicata al bullismo sui giovanissimi(Pubblicato il Thu, 25 Oct 2018 04:34:00 GMT)

Papa Francesco : “I populismi iniziano quando si semina l’odio. Come fece Hitler” : “Che sappiamo Come cominciano i populismi: seminare odio. Non si può vivere seminando odio”. Papa Francesco si rivolge ai giovani durante l’incontro di presentazione all’Augustinianum del progetto e del libro La saggezza del tempo, scritto insieme a padre Antonio Spadaro, direttore de La Civiltà Cattolica. Per Bergoglio è importante “che i giovani conoscano Come nasce un populismo” e fa riferimento “a Hitler nel ...

'Mediterraneo cimitero d'Europa' - Papa Francesco - : Città del Vaticano, 23 ott., askanews, - 'Un governo deve avere criteri: cuore aperto per ricevere, strutture buone per l'integrazione, e anche la prudenza di dire 'fino a questo punto posso poi non ...

POKEMON GO "MADE" IN VATICANO/ Con Follow JC Go catturi santi e beata : Papa Francesco si dà ai videogiochi : Il VATICANO ha varato, per adesso solo in lingua spagnola, la versione "cattolica" del noto gioco POKEMON Go, invece di mostriciattoli si andrà a caccia di santi(Pubblicato il Mon, 22 Oct 2018 15:43:00 GMT)

Papa Francesco : 'Condividere il cammino con migranti e rifugiati' - : Nella Giornata missionaria mondiale Bergoglio auspica "una Chiesa che si china ai piedi degli ultimi". "La via del servizio", aggiunge, è "l'antidoto più efficace" contro il "morbo della ricerca dei ...

Papa Francesco su Medjugorje : ”veggenti confondono locuzioni con apparizioni Madonna”/ “Là Dio fa i miracoli” : In un libro scritto da un sacerdote brasiliano parla del rapporto importantissimo per lui con la Madonna e lascia anche alcuni commenti sulle apparizioni di Medjugorje(Pubblicato il Sun, 21 Oct 2018 13:20:00 GMT)

Papa Francesco : condividere il cammino può trasformare il nostro rapporto con i migranti : ... Papa Francesco rivolge "un pensiero speciale" al gruppo della Caritas Internationalis, guidato dal presidente Cardinale Tagle, con alcuni vescovi e persone provenienti da vari Paesi del mondo. "...

Alessandro Battaglia - la prova è in una lettera : Papa Francesco sapeva degli abusi “Ora rimuova mons. Delpini che lo coprì” : Dopo 7 anni decide di metterci il nome, il cognome e il volto. Ma per Alessandro Battaglia, che fu abusato da un sacerdote quando era adolescente, non è stato semplice. La svolta non è arrivata dopo la sentenza di primo grado, che lo scorso 20 settembre ha condannato don Mauro Galli a 6 anni e 4 mesi di carcere, bensì dopo un viaggio in Germania. In un’intervista sul quotidiano La Verità, Alessandro racconta la scena che lo ha convinto a uscire ...

Papa Francesco ha aperto alla possibilità di un viaggio in Corea : Ma dalle parti di piazza San Pietro si pensa soprattutto alla pacificazione di quella zona di mondo: 'Io - ha scandito l'ex arcivescovo di Buenos Aires nel corso dell'udienza - sostengo con forza l'...