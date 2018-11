Pallavolo – Colpo in attacco per Milano | alla corte di Andrea Giani arriva il tedesco

sportfair

(Di giovedì 1 novembre 2018) Tesserato l’opposto della Germania chein maglia Powervolley per rinforzare il roster a disposizione del coach La Revivre Axopowerè lieta di comunicare il tesseramento dell’atleta Simon Hirsch. La società del presidente Lucio Fusaro ha infatti completato l’iter documentale per inserire nel roster a disposizione del tecnicoil giocatoreclasse 1992. Pvolista particolarmente duttile (è in grado di giocare sia da opposto sia da schiacciatore) e dalle spiccate doti fisiche (205 cm per 96 kg), la sua ultima – e breve – esperienza è stata in Corea del Sud con la maglia degli Suwon Kepco Vixtorm. Per Hirsch, che nell’ultimo periodo si stava già allenando con la Powervolley, si tratta di un ritorno in Italia dopo aver vestito le maglie di Sora, Latina e Monza. Il, che vestirà la maglia numero 9, va così a rinforzare il reparto di ...