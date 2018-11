' Ossì' | il sesso raccontato | e fotografato | bene

Cascina - l’assessore che offese Parodi scoppia a piangere : “I dipendenti del Comune mi hanno abbracciato commossi” : “Mi sono dimessa, mi sono portata via tutti i miei quadri, i miei ciotolini, le mie cose. Ho portato via tutto. Più che aver detto una cazzata, ho fatto una cazzata. I miei modi erano proprio sbagliati. Io ho sempre delle reminiscenze cabarettistiche che farei bene a dimenticare. E invece ogni tanto mi vengono fuori”. Sono le parole pronunciate ai microfoni de La Zanzara (Radio24) da Sonia Avolio, l’assessore di Fratelli d’Italia al ...

Schrader - il regista di American Gigolo : «Ero intossicato da sesso e violenza - ora cerco la spiritualita» : Aveva trent'anni quando scrisse la sceneggiatura di Taxi Driver, quel capolavoro diretto da Martin Scorsese che consacrò Robert De Niro. Ne aveva 34 quando diresse American Gigolò, il suo film più ...

Inaugurata la mostra sulle leggi razziali : l'assessore Rossi chiede scusa FOTO : Dopo le forti polemiche per la censura del manifesto al Museo Sartorio gli studenti del Petrarca hanno potuto allestire l'esposizione Razzismo in cattedra. L'esponente della giunta Dipiazza: Mi ...

Vivendi batte in ritirata : venderà tutte le azioni di Ubisoft in suo possesso nei prossimi mesi : Quando si parla di scontro tra titani potrebbe venire in mente la mitologia greca, ma questa connotazione potrebbe tranquillamente descrivere ciò che è intercorso tra Ubisoft e Vivendi negli ultimi anni, con quest'ultima che ha tentato fino all'ultimo di portare a compimento una scalata azionaria di dimensioni, appunto, titaniche.Malgrado nell'ultimo anno fosse evidente la direzione presa dalla vicenda, oggi Vivendi ha reso definitivamente ...

Anche i prossimi capitoli di Assassin's Creed daranno la possibilità di scegliere il sesso del protagonista : Assassin's Creed Odyssey sarà il primo capitolo della saga a dare la possibilità al giocatore di scegliere il sesso del suo alter ego digitale. Ovviamente non contendo Assassin's Creed Syndicate, in cui Evie e Jacob si presentano come 2 personaggi canonici e definiti. Il gioco mette a disposizione Alexios o Kassandra, che verranno plasmati nel corso dell'avventura grazie alle decisioni del giocatore. Come riporta Gamingbolt, il director di ...

Sesso - droga e tradimenti. La May e il dossier anti-Boris : Londra - Se non è per quello che dice, è per quello che fa sotto le lenzuola, talvolta per entrambe le cose. L'ex ministro degli Esteri Boris Johnson continua a occupare le prime pagine dei giornali inglesi. Subito dopo l'annuncio dell'imminente divorzio dalla seconda moglie Marina Wheeler, ieri il Sunday Times ha svelato l'esistenza di un dossier segreto sulle cattive abitudini dell'estroverso e biondissimo conservatore, messo in circolazione a ...

Sesso : l’indagine sul web - italiani “promossi” in contraccezione : Bravi e diligenti. Così appaiono gli italiani che hanno partecipato all’indagine condotta dalla Federazione italiana di sessuologia scientifica in occasione della quinta edizione della Settimana del Benessere Sessuale, in programma in tutte le regioni italiane dal 1 al 6 ottobre (con il patrocinio del ministero della Salute e della Fnomceo, la Federazione nazionale degli Ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri). Tema scelto ...

Mel B - l'ex Spice Girl - in un centro per disintossicarsi da alcol e sesso : l'ex Spice Girl Mel B entrerà in un centro per disintossicarsi da alcol e sesso. Secondo quanto riporta il Sun la cantante 43enne deve curare le conseguenze del disturbo da stress post traumatico ...

Giunta Rossi - pubblicati i redditi di quattro assessori su otto : BRINDISI - Trasparente a metà la Giunta di centrosinistra del sindaco Riccardo Rossi, imbastita dopo il turno di ballottaggio: quattro assessori su otto hanno comunicato redditi e situazioni ...