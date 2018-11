: Trovate ossa in edificio di proprietà del Vaticano: Santa Sede e procura indagano per capire se sono di Emanuela Or… - petergomezblog : Trovate ossa in edificio di proprietà del Vaticano: Santa Sede e procura indagano per capire se sono di Emanuela Or… - Agenzia_Ansa : Sono state trovate in un locale annesso alla sede della Nunziatura apostolica di via Po a Roma le ossa che potrebbe… - LaStampa : Ossa sotto un palazzo del Vaticano. Il giallo che può riaprire il caso Orlandi -

Il pavimento sotto al quale nei giorni scorsi sono state trovateumane non sarebbe stato posato nel 1983 (anno della scomparsa, in periodi diversi, di Emanuela Orlandi e Mirella Gregori,ndr) né che in quel' l'epoca l'edificio, di proprietà del, sia stato ristrutturato. Ci troviamo a Roma nella sede della Nunziatura apostolica. Poi, l'ultima ristrutturazione risalirebbe agli60. Un'ipotesi "come tante altre", senza la prova regina del Dna, è da considerarsi "azzardata",dicono gli investigatori.(Di giovedì 1 novembre 2018)