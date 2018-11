Ossa ritrovate alla Nunziatura | da lunedì gli esami | la parola alla polizia scientifica

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : Emanuela Orlandi - esame delle Ossa ritrovate - 1 novembre 2018 - - IlSussidiario.net : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: Caso Orlando, via all'esame delle ossa. Le modifiche alla manovra di bilancio. , 1 novembre 2018, .

Sono di donna le Ossa ritrovate nella Nunziatura di via Po a Roma : Roma, 31 ott., askanews, - Da un primo esame visivo effettuato in loco, Sono di una donna almeno alcune delle ossa ritrovate nella Nunziatura apostolica di via Po 27, a Roma. I resti erano sepolti ...

Ossa ritrovate a Roma forse di due personeI primi esami : "Lo scheletro è di una donna" : Potrebbero appartenere a due persone differenti le Ossaritrovate in un edificio adiacente al Palazzo della Nunziaturavaticana. Un primo esame delle Ossa trovate su cui si sta indagando confermerebbe che si tratterebbe di un corpo di donna

Caso Orlandi - le Ossa ritrovate a Roma appartengono a una donna : Sono ossa di una donna. E a rivelarlo sarebbe stato un primo esame sui resti ritrovati nella sede della Nunziatura apostolica di via Po, a Roma. L'evidenza sarebbe emersa dal test sul bacino, che mostrerebbe facilmente il sesso della persona. Quei frammenti, ritrovati nell'edificio del custode, adiacente alla struttura, insieme a un altro scheletro, forse potrebbero essere collegati al Caso di Emanuela Orlandi. Nelle prossime ore, saranno ...

Ossa ritrovate a Roma - i primi esami : "Sono di una donna"| La sorella di Emanuela : "Spero che i resti parlino" : La Procura della Capitale procede per omicidio e ha disposto accertamenti sui resti. Il primo pensiero va ad Emanuela Orlandi e Mirella Gregori.

Emanuela Orlandi - ritrovate Ossa di 2 persone. "Scheletro è di donna" : Potrebbe essere finalmente a una svolta il caso di Emanula Orlandi . Anche se la cautela in questi casi è d'obbligo, dal momento che troppe volte, negli ultimi 35 anni, si è piombati in un vicolo ...

Emanuela Orlandi - le Ossa ritrovate "sono di una donna" : Potrebbe essere finalmente a una svolta il caso di Emanula Orlandi . Anche se la cautela in questi casi è d'obbligo, dal momento che troppe volte, negli ultimi 35 anni, si è piombati in un vicolo ...

Caso Emanuela Orlandi - Ossa ritrovate sarebbero di una donna | : E' quanto emerge da un primo esame del bacino. I resti sono stati rinvenuti da 4 operai. I familiari della 15enne scomparsa nel 1983 e di Mirella Gregori sperano e chiedono chiarimenti alla Procura e ...

Emanuela Orlandi - nuovo colpo di scena. "Ossa ritrovate sono di una donna" : Potrebbe essere una svolta il caso di Emanula Orlandi . Le ossa ritrovate in un edificio adiacente al Palazzo della Nunziatura vaticana , dove ieri sera si è svolto un nuovo sopralluogo della polizia ...

Emanuela Orlandi - le Ossa ritrovate forse sono di due persone. La famiglia : «Ora vogliamo capire» : Proseguono le indagini sui resti trovati nella sede della Nunziatura apostolica di via Po. La famiglia presenta un'istanza per conoscere le mosse della procura che ipotizza il reato di omicidio. Comparazioni del Dna con quello di Emanuela e di Mirella Gregori

Orlandi - Ossa ritrovate forse di 2 persone La famiglia : «Ora vogliamo capire» Video : Proseguono le indagini sui resti trovati nella sede della Nunziatura apostolica di via Po. La famiglia presenta un'istanza per conoscere le mosse della procura che ipotizza il reato di omicidio. Comparazioni del Dna con quello di Emanuela e di Mirella Gregori

Ritrovate Ossa umane in Palazzo Vaticano - si riapre caso Orlandi? : Roma,, askanews, - Ritrovate ossa umane in uno scantinato della Nunziatura vaticana a Roma, ossia la sede del rappresentante del Papa in Italia, in Via Po 27. Le ossa sarebbero state Ritrovate il 29 ...

Emanuela Orlandi e Mirella Gregori - Ossa ritrovate alla Nunziatura Apostolica del Vaticano : nuovo sopralluogo della Polizia Scientifica : – Si e’ svolto ieri sera, intorno alle 21.30, un nuovo sopralluogo della Polizia Scientifica all’interno della Nunziatura del Vaticano a Roma, dove sono state ritrovate alcune ossa che saranno analizzate per verificare se possano appartenere a Emanuela Orlandi o a Mirella Gregori. La Scientifica assieme agli uomini della Squadra Mobile erano intervenuti al momento della segnalazione del ritrovamento, ovvero due giorni fa. Anche ...

Orlandi - Ossa ritrovate forse di 2 persone La famiglia : «Ora vogliamo capire» : Proseguono le indagini sui resti umani trovati nella sede della Nunziatura apostolica di via Po. La famiglia presenza yun'istanza per conoscere le mosse della procura. In corso le comparazioni del Dna con quello di Emanuela e di Mirella Gregori