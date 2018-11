OnePlus 6T o Xiaomi Mi MIX 3 : ecco le principali differenze (confronto video) : Vi proponiamo un primo confronto tra Xiaomi Mi Mix 3 e OnePlus 6T, cominciamo a chiarire le idee su quale sia il migliore, pregi e difetti di entrambi. L'articolo OnePlus 6T o Xiaomi Mi MIX 3: ecco le principali differenze (confronto video) proviene da TuttoAndroid.

OnePlus 6T - Pocophone - Xiaomi e smartwatch a 26€ con questa promo su GearVita! : Se stavate pensando di cambiare il vostro smartphone, acquistare una smart band o più semplicemente se avete voglia di qualche accessorio Hi-Tech a pochi euro, questo è il momento giusto per approfittare della pazzia di leggi di più...

Xiaomi prende in giro OnePlus 6T per il prezzo elevato : Il lancio di OnePlus 6T non è passato di certo inosservato e Xiaomi ha deciso di punzecchiare l'azienda rivale ed il suo ultimo gioiellino tecnologico L'articolo Xiaomi prende in giro OnePlus 6T per il prezzo elevato proviene da TuttoAndroid.

Qualcomm annuncia Snapdragon 675 e una versione ridotta del modulo antenna mmWave : Xiaomi e OnePlus in prima fila : Qualcomm annuncia Snapdragon 675, che dovrebbe essere utilizzato da Xiaomi il prossimo anno, e si prepara all'arrivo dei primi smartphone5G sul mercato. L'articolo Qualcomm annuncia Snapdragon 675 e una versione ridotta del modulo antenna mmWave: Xiaomi e OnePlus in prima fila proviene da TuttoAndroid.

In arrivo un nuovo wearable Xiaomi/Huami - mentre OnePlus annuncia un contest : Xiaomi-Huami dovrebbe presentare un nuovo wearable Amazfit il 17 settembre durante un evento speciale, mentre OnePlus ha organizzato un particolare contest per il giorno successivo, il 18 settembre. L'articolo In arrivo un nuovo wearable Xiaomi/Huami, mentre OnePlus annuncia un contest proviene da TuttoAndroid.

Miglior prezzo Xiaomi Mi A2 e Redmi Note 5 su Gearbest : offerte codici promozionali su OnePlus 6 e Honor 10 : Qual è il Miglior prezzo Xiaomi Mi A2 in circolazione in questo momento? Lo Xiaomi Redmi Note 5 è protagonista pure di speciali offerte su qualche noto e-commerce? Come sempre, Gearbest la fa da padrone nelle promozioni relative ai device del produttore cinese ma in queste ore non mancano sullo store anche specifiche offerte, con relativi codici promozionali, dedicate ad altri smartphone di punta Android come il OnePlus 6 e l'Honor ...

OnePlus 6 - Honor 10 - Zenfone 5 - Xiaomi Mi A2 e A2 Lite etc : 3 giorni di super sconti : Dal 3 al 9 settembre 2018 su Gearbest Italia trovate in offerta l’Oneplus 6, l’Asus Zenfone 5, lo Xiaomi Mi A2, A2 Lite, lo Xiaomi Mi Band 3 con super sconti con o senza coupon: ecco il dettaglio.Inizio settembre 2018 sembra essere un buon momento per fare un acquisto se vi piacciono i dispositivi made in Cina di marchi che vendono anche in Italia, e sono ben conosciuti a livello internazionale.Continue reading Oneplus 6, Honor 10, ...

Gli smartphone più dannosi per la salute : Xiaomi e OnePlus in vetta alla classifica : Anche lo smartphone può essere considerato dannoso per la salute. Lo dice l'Organizzazione Mondiale per la Sanità che ha incluso le radiazioni emesse dai telefoni cellulari tra le possibili cause che possono dare origine a effetti cancerogeni. La questione è stata dibattuta da diverse angolazioni, e ancora oggi la comunità scientifica internazionale sembra divisa sulla questione. Oggi sembra essere giunti ad una visione definitiva, nonostante ...

Xiaomi POCOPHONE F1 presentato oggi a Parigi/ Caratteristiche tecniche da urlo : OnePlus 6 trema - i prezzi : Xiaomi nella giornata di oggi, lunedì 27 agosto, ha presentato a Parigi POCOPHONE F1; arriverà in vendita in Italia a partire dal prossimo 30 agosto, ecco i prezzi.(Pubblicato il Mon, 27 Aug 2018 18:28:00 GMT)