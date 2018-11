lastampa

: RT @LaStampa: Ok notturno al decreto Genova, scontro Pd-M5S sul condono a Ischia - romi_andrio : RT @LaStampa: Ok notturno al decreto Genova, scontro Pd-M5S sul condono a Ischia - LaStampa : Ok notturno al decreto Genova, scontro Pd-M5S sul condono a Ischia - AdrMontanaro : Ok notturno al decreto Genova, scontro Pd-M5S sul condono a Ischia -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Il voto finale in notturna alla Camera sulsigilla ben due sedute fiume e unofrontale tra Pd e Movimento 5 stelle suledilizio a Ischia. Ma non è l’unico motivo di tensione: anche le norme relative alla gestione dei fanghi di depurazione sono al centro della protesta delle opposizioni, che in Aula sono intervenute a ...