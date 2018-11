Ognissanti | Confindustria Alberghi | il maltempo colpisce anche il turismo

meteoweb.eu

: Ognissanti: Confindustria Alberghi maltempo colpisce anche turismo - #Ognissanti: #Confindustria #Alberghi - zazoomblog : Ognissanti: Confindustria Alberghi maltempo colpisce anche turismo - #Ognissanti: #Confindustria #Alberghi - Today_it : Ognissanti: Confindustria Alberghi, maltempo colpisce anche turismo -

(Di giovedì 1 novembre 2018) Nonostante un calendario più favorevole rispetto allo scorso anno, per il Ponte di, la rilevazione flash effettuata dasegna, a causa del, una battuta di arresto per il settore.le città d’arte, per antonomasia mete prescelte da italiani e turisti stranieri, nei 4 giorni del lungo ponte, pur registrando segnali positivi, non raggiungono pienamente i risultati attesi. Roma, in primis, vede una flessione della domanda turistica che si riflette sul dato dell’occupazione delle camere. L’aumento della clientela straniera, rappresentata in maggior parte da turisti provenienti da Spagna e Usa, non riesce a compensare il calo degli italiani. Firenze, con un tasso di occupazione (Occ) che aumenta tra l’1 e il 2% e un Ricavo medio per camera (Adr) in crescita del 3-4%, registra un lieve ma modesto miglioramento rispetto al confronto con il dato ...