Occhio all' autovelox Domani a Fosso dei Galli controlli sulla velocità

Alluvione. Belluno in ginOcchio - determinare i danni e prevedere stanziamenti specifici. Interrogazione del deputato bellunese De Menech : ... al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministro dell'economia e delle finanze per sapere se intendono trovare una soluzione ai problemi delle linee elettriche e di tutti i ...

Maltempo - Cna Balneatori : “Imprese in ginOcchio - stop alle aste” : Sospendere ogni genere di asta ed evidenza pubblica per le concessioni demaniali nel settore balneario dopo il Maltempo che “ha messo letteralmente in ginocchio le imprese del comparto”. La richiesta, rivolta al governo, è di Cna Balneatori. “Liguria, Romagna, Toscana, Marche, Abruzzo, Molise, Lazio, Puglia, Sardegna – si legge nella nota – sono le regioni maggiormente colpite dal Maltempo, tra le quali alcune hanno ...

Roma - Luca Pellegrini si ferma in allenamento per un problema al ginOcchio : Istanti di paura per Luca Pellegrini: durante l'allenamento di questa mattina l'esterno ha interrotto la seduta per un infortunio al ginocchio già operato che lo ha costretto a tornare negli ...

Va casa dell’ex ma viene aggredita a colpi di martello - l’Occhio le esce fuori dalla testa : La 41enne era andata a casa de suo ex ma dopo l'ennesimo alterco durante il quale lei ha lanciato degli oggetti contro le finestre, l'uomo l'ha aggredita lasciandola esanime a terra in una pozza di sangue.Continua a leggere

Halloween - non i soliti film : ecco 5 pellicole nient’affatto horror che non vi faranno chiudere Occhio : Vampiri, zombie, streghe e fantasmi. Il cinema ha contribuito non poco ad alimentare l’immaginario di Halloween, riesumando leggende gotiche e incatenando il 31 ottobre alle saghe più spaventose di sempre. film come Nightmare (1984) e Venerdì 13 (1980) e autori come John Carpenter, George A. Romero e William Friedkin hanno tormentato intere generazioni con i loro mostri. Eppure la cronaca ci insegna che l’orrore, quello vero, si ...

Cibi alla cannabis e guida - Occhio se ti metti al volante : Farsi uno spinello e mettersi alla guida non è mai una buona idea. Ma che dire della cannabis light, quella che si può comprare al negozietto sotto casa, senza il THC, (tetraidrocannabinolo, la principale sostanza psicoattiva presente nella cannabis)? La notizia è che ingerita attraverso prodotti alimentari (in commercio ce ne sono parecchi, tra birra, biscotti, pasta, etc) la cannabis light aumenta i tempi di reazione, distorce la percezione ...

La Manovra strizza l'Occhio alle famiglie : terra e agevolazioni per chi ha tre figli : Teleborsa, - La Manovra già bocciata dal'Europa pensa alle famiglie. Nell'ultima bozza della Legge di Bilancio, che sta per approdare in Parlamento domani 31 ottobre, il Governo ha inserito un ...

Conte in India - accolto con il "terzo Occhio". Bilaterale con Modi - poi all'India-Italy Tech Summit : Accoglienza tradizionale per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, al suo arrivo nel Taj Palace Hotel, dove il capo del Governo ha sostato brevemente prima di recarsi al Bilaterale con Narendra Modi. Al premier è stato disegnato il "bindi", il tradizionale punto di colore rosso al centro della fronte simbolo della saggezza interiore. E, oltre al bindi, a Conte è stata anche donata la tradizionale sciarpa bianca simbolo della ...

Maltempo - Italia in ginOcchio : 6 morti - un disperso e decine di feriti. Il “Monsone” innescato dallo Scirocco flagella il Paese [LIVE] : L’Italia vive col fiato sospeso l’ondata di Maltempo particolarmente estremo di queste ore: il bilancio è pesantissimo, con 6 morti, un disperso e decine di feriti di cui alcuni in gravi condizioni. L’ultima vittima è un padovano di 49 anni, Sandro Pompolani, morto a Feltre mentre stava percorrendo un rettilineo costeggiato da platani quando una pianta sradicata dal vento è crollata sulla carreggiata schiacciando ...

Roma - allarme De Rossi : ginOcchio infiammato e controlli a Villa Stuart : Che Daniele De Rossi non fosse in forma smagliante, lo staff medico della Roma lo sapeva da qualche giorno prima della partita contro il Napoli. Il problema, però, non era legato alla frattura del ...

Maltempo - Italia in ginOcchio al Centro e al Nord. Alberi abbattuti dalle raffiche di vento : quattro morti : Nubifragi, burrasca e un’allerta rossa che riguarda sei regioni (Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Liguria, Trentino Alto Adige e Abruzzo). Da Nord a Sud la settimana si apre con la preoccupazione per la pioggia e in alcuni casi anche il vento, con raffiche fino a 100 km orari. Due morti sono stati accertati a Castrocielo, in provincia di Frosinone, uccisi dal crollo di un albero sul tetto della propria Smart. ...

Lazio-Inter - Zaccheroni : “Inter favorita stasera - ma Occhio alla Lazio per la corsa Champions” : stasera all’Olimpico andrà in scena Lazio-Inter, match che l’anno scorso ha sancito l’ingresso in Champions dei nerazzurri a scapito degli uomini di Inzaghi, condannati da un gol di Vecino nello spareggio dell’ultima giornata. Alberto Zaccheroni, ex di entrambe le squadre, in un’intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport ha presentato l’incontro indicando la sua favorita: “L’Inter è ...

Maltempo - scirocco a 80km/h e 100mm di pioggia : Reggio Calabria è in ginOcchio - strage di alberi intorno al Museo dei Bronzi di Riace e in tutta la città [GALLERY] : 1/16 ...