Nuova edizione di ‘Di padre in figlio’ con gli ultimi documenti su Lotti e babbo Renzi

Goal Deejay : al via la Nuova edizione su Sky Sport - dal 31 ottobre 2018 : A partire da domani, mercoledì 31 ottobre 2018, avrà inizio la nuova edizione di Goal Deejay, l'ormai storico programma di Sky Sport che unisce calcio e musica, giunto alla dodicesima edizione.La nuova edizione di Goal Deejay andrà in onda su Sky Sport Serie A, canale 202 di Sky, a partire dalle ore 23:15, e sarà condotta dal rapper Jake La Furia. Il secondo passaggio della puntata andrà in onda su Sky Sport Uno, canale 201 di Sky, alle ...

Amici 18 : i Casting della Nuova edizione su Real Time : New enrty Lorella Boccia: la ballerina al timone della fascia pomeridiana del talent insieme a Marcello Sacchetta e Paolo Ciavarro

La Nuova edizione dell'Italian Esports Open 2018 by Vodafone a Lucca Comics & Games : La nuova edizione dell'Italian Esports Open 2018 by Vodafone è alle porte! Organizzato in partnership con il Festival Lucca Comics&Games, il più importante evento internazionale di esport sul territorio italiano andrà in scena dal 31 ottobre al 4 novembre nel suggestivo scenario della chiesa sconsacrata di San Romano e vedrà i migliori professionisti nazionali e internazionali sfidarsi su 4 tra i più famosi videogiochi.Realizzato in ...

Ricette all’Italiana - Anna Moroni nella Nuova edizione del programma : Anna Moroni conduce dal lunedì al sabato alle 11:30 su Rete 4 insieme a Davide Mengacci la nuova edizione di Ricette all’Italiana

Amici 18 - anticipazioni della Nuova edizione in partenza : ex allievo diventa professore : Amici 18, corpo docenti al completo Per quanto riguarda i professori di ballo, quest'anno la new entry è il ballerino e coreografo conosciuto in tutto il mondo: Timor Steffens . Olandese, classe 1987,...

Festa del Cinema di Roma : la Nuova edizione è nel segno di Martin Scorsese : La tredicesima edizione della Festa del Cinema di Roma celebra Martin Scorsese, uno dei più grandi cineasti della storia della settima arte: lunedì 22 ottobre alle ore 19 presso la Sala Sinopoli dell’Auditorium Parco della Musica, il maestro statunitense riceverà il Premio alla Carriera, che sarà consegnato da Paolo Taviani. Nell’occasione, Scorsese sarà protagonista di un Incontro ravvicinato con il pubblico durante il quale ripercorrerà la sua ...

Disaronno e Trussardi - la Nuova edizione in edizione limitata : Disaronno, il liquore italiano più bevuto al mondo, torna con una nuova limited edition, Disaronno Wears Trussardi, in cui prendono forma la passione e l’eleganza di due brand che rappresentano lo stile italiano nel mondo. Dopo il successo delle passate edizioni del progetto Disaronno Icon, nato 6 anni fa sotto la direzione artistica di Vogue Italia e che celebra la collaborazione del brand con le più prestigiose firme della moda italiana, ...

Oltre 300 stand per la Nuova edizione del Pet Festival : Le due giornate che prenderanno vita a Piacenza Expo, Oltre ad un ricco programma di esibizio- ni, sfilate, concorsi e spettacoli cinotecnici, offriranno anche numerosi eventi collaterali tra cui ...

Paperissima Spint - Nuova edizione al via con Roberta Lanfranchi : Da stasera, domenica 14 ottobre, alle ore 20.35 su Canale 5, al via la nuova edizione di Paperissima Sprint, il varietà domenicale targato Antonio Ricci. Al fianco dell’immancabile Gabibbo torna, come anticipato alcune settimane fa da Blogo, Roberta Lanfranchi, già velina di Striscia la notizia nelle edizioni 1996/1997 e 1998/1999 e conduttrice di Paperissima Sprint nell’estate 1999.Il programma, come di consueto, proporrà un'alternanza ...

Seconda edizione del festival del cinema sociale Interferenze al via : "Qui si costruisce una Nuova comunità' : Gli spettacoli sono gratuiti e si terranno alle 17,30 e alle 20,30 al cinema Sant'Antonio di Termoli. Più informazioni su Centro diurno Chesensoha cinema sociale Comune di Termoli Consulta per le ...

Musica elettronica - al via la Nuova edizione dell’ADE : Amsterdam Dance Event, meglio conosciuto come ADE, è diventato uno degli eventi più importanti nel mondo della Musica elettronica. Questo showcase lungo una settimana si tiene ogni anno in ottobre nella capitale olandese ed esplora le profondità della Musica elettronica attraverso una serie di serate in discoteca, discussioni e conferenze all’interno di diversi spazi sparsi per tutta città. Il festival è diventato un paradiso per i fan di ...

Al via la Nuova edizione della Settimana del Pianeta Terra : l’INGV organizza escursioni - attività didattiche - giochi di ruolo - mostre e seminari : Torna, dal 14 al 21 ottobre, la Settimana del Pianeta Terra – L’Italia alla scoperta delle Geoscienze – Una società più informata è una società più coinvolta – il festival scientifico che vede ancora una volta l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) tra i partner dell’evento. Nell’anno dedicato dall’Europa alla valorizzazione del patrimonio culturale, la kermesse, giunta alla sesta edizione, ha come ...

Cortesie per gli ospiti - la Nuova edizione in Tv su Real Time da domani : La prima puntata di Cortesie per gli ospiti 2018 è in programma domani lunedì 8 ottobre, alle 20:10, su Real Time. La trasmissione andra' in onda ogni giorno, dal lunedì al venerdì, per un totale di quaranta puntate da sessanta minuti ciascuna. Questo format incentrato su ospitalita', bon ton e savoir faire, è andato in onda sullo stesso canale televisivo fino al 2012 e adesso torna in Tv con tante novita'. La più interessante è sicuramente il ...

BergamoScienza 2018 - aperta la Nuova edizione fra emozioni e letteratura : ... ha visto i due esperti confrontarsi sul tema delle emozioni, un argomento in grado di unire due settori apparentemente lontani come scienza e letteratura: "Esperienze spiacevoli possono non esser ...