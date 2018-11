Nuoto | Federica Pellegrini ' diserta' il meeting in Versilia | andrà a Genova

Nuoto - il ritorno di Federica Pellegrini nei 200 sl. Le possibili avversarie sulla strada verso una medaglia a Tokyo 2020 : La notizia è nota: Federica Pellegrini torna a cimentarsi nei suoi 200 stile libero dopo la stagione transitoria vissuta nella velocità. Dopo il trionfo di Budapest, la veneta aveva deciso di tirare un po’ il fiato e pensare a cosa fare per il proprio futuro, programmando la preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E così Federica ci riprova, per esprimere al meglio se stessa e sublimare la sua nuotata. Una ragazza che in ...

Nuoto - UFFICIALE : Federica Pellegrini sarà al via dei 200 stile libero nel Trofeo Nico Sapio 2018 : Lo si era intuito dalle recenti esternazioni pubbliche e oggi una notizia UFFICIALE c’è: Federica Pellegrini sarà al via dei 200 stile libero nella 45a edizione del Trofeo Nico Sapio, nella Piscina Sciorba di Genova (9-11 novembre). La comunicazione da parte degli organizzatori del meeting ligure non ha i connotati del “fulmine a ciel sereno” ma è frutto di una riflessione attenta da parte dell’atleta veneta che, dopo la ...

Nuoto : il ritorno di Federica Pellegrini nei 200 stile libero. La veneta ha carta bianca dalla FIN e ai Mondiali 2018 in vasca corta… : La notizia è di ieri: Federica Pellegrini torna a cimentarsi nei suoi 200 stile libero dopo la stagione transitoria vissuta nella velocità. Dopo il trionfo di Budapest, la veneta aveva deciso di tirare un po’ il fiato e pensare a cosa fare per il proprio futuro, programmando la preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020. E così Federica ci riprova, per esprimere al meglio se stessa e sublimare la sua nuotata. Una ragazza che in ...

Nuoto - Federica Pellegrini torna sui 200 stile libero! La Divina riabbraccia la sua gara al Meeting di Torino : La 30enne ha dunque deciso di cimentarsi nuovamente con la sua distanza prediletta, quella in cui è ancora Campionessa del Mondo e in cui ha conquistato il titolo alle Olimpiadi di Pechino 2018. La ...

Inizia la stagione del Nuoto per Federica Pellegrini : in acqua a Genova : Il rapporto di collaborazione stretto con la Federazione Italiana nuoto permette, ogni anno, a Genova nuoto e My Sport di poter contare sulla presenza di un parterre eccezionale. La campionessa ...

Nuoto – 45° Trofeo Nico Sapio : Federica Pellegrini in vasca a Genova : Federica Pellegrini illuminerà il 45° Trofeo Nico Sapio Per il secondo anno consecutivo, anche Federica Pellegrini parteciperà al Trofeo Nico Sapio, tradizionale appuntamento natatorio internazionale giunto alla 45° edizione in programma alla Piscina Sciorba di Genova da venerdì 9 a domenica 11 novembre con organizzazione a cura di Genova Nuoto e My Sport e il patrocinio di Regione Liguria (ente promotore) e Comune di Genova. Gian Mattia ...

Nuoto - verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 : Federica Pellegrini ancora competitiva per un podio nei 200 sl? : E dopo un anno di transizione Federica Pellegrini ha preso la sua decisione: spingere al massimo nel biennio che vorrà a portarla alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Avrà 32 anni la campionessa di Spinea e l’obiettivo è ambizioso ovvero essere alla sua quinta partecipazione ai Giochi e recitare un ruolo di primo piano. Scacciati, dunque, i fantasmi di un ritiro, la veneta vorrà arrivare all’evento a Cinque Cerchi in una condizione ottimale ...

Sci e Nuoto si incontrano a Livigno : da Federica Pellegrini a Federico Pellegrino - quanti atleti nel 'Piccolo Tibet' : ... dal 19 al 28 ottobre, capitanata dalla punta di diamante Federico Pellegrino , campione del mondo nella sprint a Lahti 2017, vincitore di una Coppa del Mondo sprint e di una medaglia d'argento ...

Sci e Nuoto si incontrano a Livigno : da Federica Pellegrini a Federico Pellegrino - quanti atleti nel “Piccolo Tibet” : Nel “Piccolo Tibet” Hall of Fame dei campioni di nuoto e sci di fondo. A Livigno anche i fondisti Northug e Noeckler, e i nuotatori Paltrinieri, Detti, Dotto, Quadarella e Panziera. 30 novembre e 2 dicembre Visma Ski Classics a Livigno, 1° dicembre “Sgambeda”. Miglior risultato azzurro di sempre all’Ironman Hawaii da parte di Giulio Molinari del Team Livigno Federico Pellegrino e Federica Pellegrini hanno ora in comune qualcos’altro oltre ...

Nuoto - Federica Pellegrini : 'Pronta per la quinta Olimpiade. Il record preferito? Quello sui 200. Pechino il top della carriera' : Prima avevo sbagliato un po' di gare, poi ci sono riuscita con il record del mondo. Me lo ricordo come il momento più alto della carriera insieme ai Mondiali 2009 in casa. Come se avessi gareggiato ...

Nuoto - Federica Pellegrini va avanti e punta Tokyo 2020 : Il futuro si chiama famiglia, 'l'incontro con l'uomo della mia vita', ma prima di tutto questo 'voglio fare il giro del mondo. Mi piacerebbe prendermi un anno di tempo per girarlo come si deve, non ...

Nuoto - Federica Pellegrini : “Pronta per la quinta Olimpiade. Il record preferito? Quello sui 200. Pechino il top della carriera” : Federica Pellegrini ha affrontato una stagione spensierata, impegnandosi nella velocità dopo aver a sorpresa conquistato il titolo iridato sui 200 metri stile libero. La Campionessa del Mondo sta già guardando alle Olimpiadi di Tokyo 2020 anche se al momento non sappiamo su quale distanza gareggerà e oggi si è presentata al Festival dello Sport a Trento dove era una delle ospiti più importante della giornata conclusiva. La Divina ha parlato del ...

Nuoto - Federica Pellegrini guida il gruppo azzurro in raduno a Livigno dal 14 ottobre al 3 novembre : Dal 14 ottobre, Federica Pellegrini e altri nuotatori azzurri saranno a Livigno per tre settimane di lavoro Ritiro in altura per un gruppo di azzurri che saranno a Livigno dal 14 ottobre al 3 novembre, in preparazione dei meeting in vasca corta che apriranno la stagione che culminerà con i mondiali di Hangzhou da 6 all’11 dicembre. Sono convocati: Margherita Panziera (Fiamme Oro/CC Aniene), Federica Pellegrini (CC Aniene), Aglaia ...

Nuoto - Mondiali Hangzhou 2018 : la lista degli atleti già qualificati. Butini inserisce anche Federica Pellegrini : Dall’11 al 16 dicembre l’evento clou per il Nuoto, a chiosa del 2018, saranno i Mondiali in vasca corta ad Hangzhou (Cina) e l’Italia inizia a scaldare i motori. Sono stati pubblicati dalla FIN, infatti, i criteri di selezione alla rassegna iridata asiatica, precisando che la scadenza per ottenere il tempo limite è fissata entro il 18 novembre. Un anticipo che ha portato ad effettuare delle integrazioni da parte del direttore ...