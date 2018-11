Notte di piogge ma senza particolari problemi sulla nostra provincia | nell' entroterra

Sanremo : dopo le piogge della Notte prima frana - muro di 3 metri crolla in via D'Annunzio - Foto - : Primi effetti delle piogge che questa notte hanno colpito la nostra provincia. Come era prevedibile si registrano le prime frane che, almeno per ora, sono tutte di lieve entità. La prima è da ...

Nella Notte delle forti piogge hanno causato l’allagamento di diverse strade in provincia di Catania : Nella notte ci sono state forti piogge Nella Sicilia orientale, in particolare in provincia di Catania, che hanno causato l’allagamento di diverse strade, case e negozi. Le aree maggiormente colpite sono Ramacca, Palagonia, Scordia (in provincia di Catania) e Agira (in provincia The post Nella notte delle forti piogge hanno causato l’allagamento di diverse strade in provincia di Catania appeared first on Il Post.