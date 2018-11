Note dal fronte al Visionario

Gli Sticky Notes diventano accessibili anche dal WEB : Dopo il rilascio della versione 3.0 e l’integrazione con le app mobile di OneNote, un’altra importante novità viene svelata ora per gli Sticky Notes di Windows 10. Microsoft ha, infatti, annunciato che a partire da oggi i Post-it saranno completamente accessibili anche dal WEB con l’obiettivo finale di consentire agli utenti di vedere, creare e modificare i propri promemoria su qualunque device e qualunque piattaforma. Il ...

Apple e Samsung multate dall’Antitrust per “obsolescenza programmata” su iPhone 6 e Note 4. Decisione storica : L’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato ha sanzionato Apple e Samsung per “obsolescenza programmata” applicata ad alcuni modelli di smartphone. Si tratta di una delle prime sentenze al mondo che affronta il tema della caducità dei dispositivi elettronici, ovvero l’adozione di accorgimenti tecnici e strategie che “costringono” il consumatore alla sostituzione di vecchi prodotti. Apple dovrà pagare 10 ...

Dall'immuNoterapia nuova arma contro il tumore al seno metastatico : Il risultato arriva dallo studio 'Impassion 130', condotto su 900 pazienti afferenti a centri in vari Paesi del mondo e presentato oggi al congresso della Societ europea di oncologia medica, Esmo,, ...

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 16 ottobre - Note della patch 6.10 : Epic Games ha annunciato tramite Twitter che è in arrivo l’aggiornamento 6.10 per Fortnite. A partire dalle ore 10:00 (ore italiane) di martedì 16 ottobre i server del famoso Battle Royale saranno offline. I giocatori non possono fare altro che munirsi di tanta pazienza perché tra poche ore potranno scoprire tutte le novità introdotte nel gioco. Come al solito Epic Games ha riservato tante sorprese ai propri utenti. Con la nuova patch sta per ...

Problemi Fortnite dalle 10 : 00 del 10 ottobre - Note della patch 6.02 : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 10 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l’aggiornamento 6.02 e con esso le note della patch, che riporteremo in questo articolo in costante aggiornamento. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Al momento gli unici dettagli che abbiamo su ...

Problem Fortnite dalle 10 : 00 del 10 ottobre - Note della patch 6.02 : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 10:00 di oggi, mercoledì 10 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l’aggiornamento 6.02 e con esso le note della patch, che riporteremo in questo articolo in costante aggiornamento. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Al momento gli unici dettagli che abbiamo su ...

Fortnite offline dalle 9 : 00 del 3 ottobre - arriva l’aggiornamento 6.01 : Note della patch e novità : Fortnite sarà offline per manutenzione a partire dalle ore 09:00 di oggi, mercoledì 3 ottobre. I giocatori del famoso Battle Royale di Epic Games dovranno munirsi di un po’ di pazienza perché sta per arrivare l'aggiornamento 6.01. Quali novità stanno per arrivare con il nuovo aggiornamento di Fortnite? Innanzitutto sembra che Epic Games avrebbe deciso di cambiare la roadmap di Fortnite con l'arrivo della Stagione 6. I più attenti infatti ...

Giallo in Liberia : scomparse oltre 100 milioni di bancoNote dalla banca centrale : E' Giallo in uno dei paesi più poveri del mondo, la Liberia dove sono scomparsi oltre 100 milioni di dollari dalla banca centrale. Il governo ha avviato l'indagine sulla presunta scomparsa avvenuta tra lo scorso novembre e l'agosto di quest'...

Tumore del fegato : Ipsen riceve parere positivo dal CHMP per cabozantinib come moNoterapia : Ipsen (Euronext: IPN; ADR: IPSEY) ha annunciato oggi che il Comitato per i medicinali per uso umano (CHMP), il comitato scientifico dell’Agenzia europea per i medicinali (EMA), ha espresso parere positivo per cabozantinib come monoterapia per il trattamento del carcinoma epatocellulare (HCC) negli adulti precedentemente trattati con sorafenib. Il parere favorevole del CHMP sarà ora esaminato dalla Commissione Europea (CE), che ha ...

Xiaomi Redmi Note 6 (Pro) si mostra in immagini e video dal vivo : Le prime immagini dal vivo dello Xiaomi Redmi Note 6 (Pro) confermano alcune specifiche hardware per lo smartphone cinese di fascia media: ecco i dettagli (aggiornato con video)Xiaomi non ha ancora ufficializzato il prossimo Redmi Note 6 (Pro per il mercato indiano), ma già nelle scorse settimane qualche rumors aveva svelato alcune delle sue principali caratteristiche hardware.Oggi sul web sono state distribuite alcune immagini dal vivo che ...

Xiaomi Redmi Note 6 (Pro) si mostra in una prima immagine dal vivo : Le prime immagini dal vivo dello Xiaomi Redmi Note 6 (Pro) confermano alcune specifiche hardware per lo smartphone cinese di fascia media: ecco i dettagli.Xiaomi non ha ancora ufficializzato il prossimo Redmi Note 6 (Pro per il mercato indiano), ma già nelle scorse settimane qualche rumors aveva svelato alcune delle sue principali caratteristiche hardware.Oggi sul web sono state distribuite alcune immagini dal vivo che riprendono il prossimo ...

Euro - presentate dalla Bce le nuove bancoNote da 100 e 200 euro : In arrivo il 28 maggio le nuove banconote da 100 e 200 euro. Le due completeranno la nuova serie 'europa' e sono a prova di falsario . A presentarle Yves Mersch , componente del Comitato esecutivo ...

Bce : dal 2019 bancoNote da 100 e 200 euro - piu' tecnologia e anti-truffa : Dal 2019, arrivano le nuove banconote da 100 e 200 euro che inizieranno a circolare alla fine del maggio del prossimo anno e che completeranno la nuova serie 'europa', gradualmente introdotta a ...

Camilla commuove con la sua voce : standing ovation sulle Note di Dalla : Ha 16 anni, viene da Asti e con la La sera dei miracoli di Lucio Dalla ha conquistato i giudici di X-Factor. Camilla Musso passa le selezioni incassando i quattro "sì" di Fedez, Manuel Agnelli, Mara ...