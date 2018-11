Nina Moric dietro le sbarre ecco cosa è successo

Nina Moric e Fabrizio Corona : botta e risposta tra i due ex : Fabrizio Corona fa i complimenti sui social a Nina Moric Pare davvero non ci sia un solo giorno in cui Fabrizio Corona non faccia molto parlare gli italiani. E dopo il confronto avvenuto Giovedì scorso con la sua ex fidanzata Silvia Provvedi al Grande Fratello Vip con successivo scontro con la conduttrice Ilary Blasi, l’uomo è tornato oggi prepotentemente sotto i riflettori del gossip per un messaggio social indirizzato alla sua ex moglie ...

Scherzi a parte - Nina Moric e la rivelazione diciassette anni dopo : "Appesa come un prosciutto - ma sapevo che era uno scherzo" : In venticinque anni di vita ognuno si è fatto la propria idea su Scherzi a parte. C’è chi non ha mai dubitato della veridicità degli Scherzi, chi ha sempre avallato la tesi della montatura e chi, restando nel mezzo, non ha escluso la possibilità di una ‘complicità’ del vip in corso d’opera.E mentre il programma è pronto a tornare prossimamente in onda con la quattordicesima edizione, c’è chi arriva a svelare un retroscena risalente ...

Fabrizio Corona - il figlio Carlos tornerà a vivere con Nina Moric : Nell'udienza del prossimo 15 novembre, Fabrizio Corona e Nina Moric chiederanno che il figlio Carlos, oggi 16enne, torni a vivere prevalentemente con la madre. A dichiararlo è lo stesso ex re dei paparazzi.Ha spiegato Corona: La mia ex moglie gli dà più una stabilità di vita.Nina ha una vita molto più normale della mia, perché va a letto presto, perché si alza la mattina presto. Negli ultimi tempi Fabrizio Corona e Nina Moric sono tornati ...

Nina Moric : "Vi racconto il mio periodo più buio" : Bulimia e anoressia. Due parole che mettono i brividi e che parlano di sofferenze incredibili. Ma Nina Moric non ha paura di confessare i suoi problemi a Peter Gomez a La Confessione : 'Quando ho ...

Nina Moric si confessa : "Quelle violenze quando ero solo una bimba..." : Dopo Fabrizio Corona , era quasi normale che Peter Gomez invitasse nel suo confessionale Nina Moric . I due sono stati assieme per molti anni, tra alti e bassi. Il loro amore è culminato con la ...

Nina Moric a “La Confessione” : “Sono stata rapita da due bulli” : Nina Moric è stata la protagonista della scorsa puntata de “La Confessione”, programma in onda su NOVE e condotto dal giornalista Peter Gomez. La showgirl croata ha raccontato i drammi della sua infanzia difficile, il rapporto travagliato con il padre e la serenità ritrovata con il figlio Carlos Maria. Nina Moric si confessa su Nove Un drammatico episodio ha macchiato l’infanzia di Nina Moric. La showgirl croata ha raccontato a ...

La Confessione (NOVE) - Nina Moric a Peter Gomez : “Da bambina sono stata rapita da due ragazzi” : “Non è stata per niente facile la mia infanzia, per mille motivi. C’è anche stato un sequestro da parte di due bulli”. A ‘La Confessione‘, Nina Moric svela in esclusiva le sofferenze del suo passato, venerdì’ 26 ottobre alle 23 su Nove. Il conduttore Peter Gomez parte dal principio: “Lei è figlia di un matematico e di una economista e ha vissuto un’infanzia molto difficile, violenze da parte di suo padre e un ...