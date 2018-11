Nigel Farage | ‘L’Europa fa bullismo nei confronti dell’Italia’

essere-informati

(Di giovedì 1 novembre 2018): ‘L’Europa faneidell’Italia’. L’Unione Europea è una “forma di” e a Bruxelles sono dei “gangster” che “minacciano politici regolarmente eletti”. Lo ha detto, il leader dell’UKIP che ha portato il Regno Unito fuori dall’Europa con la Brexit, intervenendo in collegamento da Londra a DiMartedì, trasmissione condotta da Giovanni Floris su La7. “Parliamoci chiaro” ha proseguito “sono i 5Stelle ad aver vinto le ultime elezioni in Italia, sono assolutamente legittimi, sono un partito politico di maggioranza e che si parli in questo modo del loro leader è assolutamente una disgrazia”. Alessandro Sallusti, collegato L'articolo: ‘L’Europa faneidell’Italia’. proviene da Essere-Informati.it.