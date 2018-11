Nicoletta Mantovani malattia | il dramma della vedova Pavarotti | “Come sto oggi”

caffeinamagazine

(Di giovedì 1 novembre 2018) Sono passati undici anni dalla morte del grande Luciano. Una perdita immensa per la cultura e lo spettacolo italiano: le qualità, irripetibili, del tenore italiano resteranno una pietra miliare del nostro Paese. Con il& Friends e le sue numerose collaborazioni (fra le quali è da ricordare in particolare la costituzione del gruppo dei Tre Tenori, con Plácido Domingo e José Carreras), ha consolidato una popolarità che gli ha dato fama mondiale anche al di fuori dell’ambito musicale, tanto da essere considerato uno dei più grandi tenori italiani di tutti i tempi. Con oltre 100 milioni di copie vendute nel mondo, si stima sia, anche per vendite, fra i primissimi cantanti di ogni genere musicale, nonché il cantante italiano di maggior successo a livello internazionale. Con Enrico Caruso, Franco Corelli, Mario Del Monaco, Giuseppe Di Stefano, Beniamino Gigli e ...