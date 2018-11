Nei tagli della manovra gli investimenti battono la spesa corrente 4 a 1 : La manovra punta a rilanciare gli investimenti per spingere la crescita contro-corrente rispetto alla congiuntura. Ma nelle tabelle su spending e riprogrammazioni di fondi la spesa in conto capitale, cioè proprio quella che finanzia gli investimenti, paga un dazio quadruplo rispetto alle uscite correnti: 1,6 miliardi contro 440 milioni...

VIDEO ITALIA SERBIA - RISULTATO 2-3/ Highlights finale Mondiale volley : Mazzanti - "mancate Nei dettagli": VIDEO ITALIA-SERBIA RISULTATO 2-3: finale Mondiale volley femminile: gli Highlights della partita. Le pallavoliste azzurre cadono in finale contro le serbe dopo un grande match

Volley - Mazzanti 'Mancate Nei dettagli - ma era la partita che sognavamo' : YOKOHAMA - Il ct Davide Mazzanti analizza lucidamente la finale persa dall'Italia con la Serbia: 'Siamo mancate nei dettagli, nelle cose che di solito ci riescono bene, siamo stati più irregolari, ...

RIFORMA PENSIONI E MANOVRA 2019/ Brambilla : Quota 100 non è ancora scritta Nei dettagli: RIFORMA PENSIONI nella MANOVRA 2019. Quota 100 non è ancora stata scritta nei dettagli, spiega Alberto Brambilla, che si dice contrario alla PENSIONI di cittadinanza

I dettagli della patch 6.10 di Fortnite : Quad Annientatore - i TorNei e molto altro : Come da tradizione, a pochi minuti dall'inizio della manutenzione dei server, Epic Games ha condiviso la patch note completa del nuovissimo aggiornamento di Fortnite, l'update 6.10.Al di là di tutti i cambiamenti e delle correzioni al centro delle novità dell'aggiornamento i pezzi da novanta di questo update sono indubbiamente l'introduzione del Quad Annientatore e dei Tornei, denominati Competizione Fortnite. Scopriamo qui di seguito alcuni ...

Genoa - frode sportiva : ecco il calciatore che può mettere Nei guai il club [NOME - FOTO e DETTAGLI] : 1/6 LaPresse/Tano Pecoraro ...

Esce salutando la mamma - lo trovano Nei campi con le vene tagliate : Francesco muore a 28 anni : Era scomparso da casa ieri sera, attorno alle 19. A dare l'allarme, non vedendolo rientrare a casa, è stata questa mattina presto la madre, con cui il ragazzo viveva a Lecce. Qualche ora dopo il drammatico epilogo: il 28enne si sarebbe tagliato le vene utilizzando dei cocci di vetro.Continua a leggere

Genoa - Preziosi è un fiume in piena : accuse pesanti Nei confronti di Ballardini - vicini nuovi acquisti [DETTAGLI] : Il giorno dopo l’ufficialità del cambio alla guida tecnica, il presidente del Genoa Enrico Preziosi ha parlato della situazione panchina e più in generale della situazione del Grifone ai microfoni di TeleNord. Preziosi si è lasciato andare a commenti poco lusinghieri nei confronti dell’ex Ballardini, definito scarso, e ha rivendicato la necessità di esonerarlo: “Il problema qui è che si pensa che mi diverta a cambiare ...

Bufera Serie C - 5 club Nei guai : prima penalizzazioni ed ammende pesantissime poi il rischio esclusione : classifiche stravolte - ecco come possono cambiare [NOME e DETTAGLI] : E’ una situazione delicatissima per quanto riguarda il campionato di Serie C, in arrivo clamorosi ribaltoni di classifica, penalizzazioni ed ammende, classifiche stravolte e conseguenze ben più pesanti dei punti di handicap. Nel mirino le fideiussioni presentate da alcuni club e che avrebbero dovuto garantire l’iscrizione al campionato. Inizialmente erano ben 10 i club coinvolti nella vicenda: Arzachena, Cuneo, Juve Stabia, ...

Il Parlamento europeo taglia la Co2 - e il lavoro - Nei trasporti : La transizione tecnologica nel settore dei trasporti potrebbe essere più veloce del previsto se il Consiglio europeo accettasse i target di riduzione della Co2 che oggi ha approvato il Parlamento di ...

Il Parlamento europeo taglia la Co2 (e il lavoro) Nei trasporti : La transizione tecnologica nel settore dei trasporti potrebbe essere più veloce del previsto se il Consiglio europeo accettasse i target di riduzione della Co2 che oggi ha approvato il Parlamento di Strasburgo, sempre che l'industria automobilistica riesca ad adeguarsi alle nuove limitazioni e prote

#squatforchange - la battaglia del fasciatoio Nei bagni degli uomini : Donte Palmer, 31enne insegnante di St. Augustine, in Florida, non avrebbe mai pensato di diventare il volto di una campagna e invece è, grazie a un post, la faccia della battaglia per avere il fasciatoio nel bagno degli uomini. Un paio di settimane fa, fuori a cena con la moglie e i tre figli, si è accorto che il più piccolo aveva bisogno di un cambio di pannolino. Siccome a casa con la moglie dividono tutti i compiti, toccava a lui andare a ...

Nuovo promo de I Medici 2 con Daniel Sharman Nei panni del "debole" Lorenzo : tutti i dettagli sui nuovi episodi: Il mese di ottobre è ormai arrivato ma il Nuovo promo de I Medici 2, oltre a mostrare alcune immagini inedite al pubblico, non rivela ancora la data ufficiale di messa in onda della serie. Con la Rai non si sa mai e questo il pubblico lo sa bene visto che proprio I Medici 2 in un primo momento erano previsti in onda dal 2 ottobre per poi slittare al 23, la data sarà confermata la prossima settimana con i nuovi promo oppure no? Al momento ...

La battaglia sul deficit che segno ha lasciato Nei sondaggi sui partiti? La supermedia : Ed è stato uno scontro tutto interno alla maggioranza , con il ministro dell'Economia Tria da una parte - in difesa della linea di contenimento del disavanzo - e il Movimento 5 Stelle dall'altra - a ...