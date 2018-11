NBA | tutti pazzi per D-Rose | da LeBron a Curry | quanti elogi per il fenomeno “ritrovato”

NBA - lo spogliatoio di Washington è già una polveriera : tutti contro Otto Porter? : Avete presente quel meme in cui un cane seduto a un tavolo circondato dalle fiamme dice semplicemente " This is fine ", va tutto bene? Ecco, gli Washington Wizards si trovano in quella situazione, ...

NBA – Da Rondo a Glen Davis - tutti contro Paul : “è un pessimo compagno di squadra” : Paul-Rondo, un caso che non smette certo di far parlare di sé: adesso arrivano le parole di Davis e Hollins contro il play dei Rockets La lite Paul-Rondo non mette di far parlare. Il playmaker dei Lakers ha rilasciato un’intervista che farà discutere ad Espn: “Io non cercavo di sputargli in faccia. Basta guardare il video: guardando Melo o Gordon, se io avessi voluto colpire Paul si sarebbero immediatamente voltati, ma non ...

NBA Primetime Game in Europa – Ecco tutti i numeri pazzeschi per la stagione 2018-2019 : numeri straordinari per NBA Primetime Game in Europa: 42 partite nel weekend per la stagione 2018-2019 con NBA Saturdays e NBA Sundays La regular season NBA 2018-19 presenterà la cifra record di 42 partite in Primetime in Europa come parte dell’iniziativa della lega “NBA Saturdays and NBA Sundays weekend Primetime”. Per il terzo anno consecutivo, NBA 2K tornerà come presenting partner dell’NBA Sundays, con la prima partita dell’NBA Sundays ...

Riparte l’NBA - una lega da 3 - 6 miliardi di dollari (in stipendi) : Curry davanti a tutti : Torna la NBA: nella notte la sfida tra Boston Celtics e Philadelphia 76ers darà ufficialmente il via alla regular season 2018/19. L'articolo Riparte l’Nba, una lega da 3,6 miliardi di dollari (in stipendi): Curry davanti a tutti è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Mercato NBA - Jamal Crawford verso una nuova esperienza : tutti i dettagli : Jamal Crawford in trattativa con i Suns per tornare in campo dopo una lunga estate da free agent molto appetito Jamal Crawford, vera trottola nella NBA, sta per accasarsi in una nuova franchigia. Secondo le ultime indiscrezioni che arrivano dagli USA infatti, la guardia free agent avrebbe avuto un colloquio con i Phoenix Suns, una franchigia in rampa di lancio dopo aver scelto alla numero 1 dello scorso draft. Jamal Crawford potrebbe ...

Buone notizie per tutti i fan NBA : il calendario della nuova stagione è scaricabile sul proprio smartphone! : Buone notizie per i fan europei del basket NBA: gli appassionati potranno scaricare e sincronizzare il calendario della nuova stagione con quello dei propri smartphone, per non perdersi nemmeno una partita L’NBA ha lanciato una nuova funzionalità che permette ai fan europei di scaricare il calendario della prossima stagione NBA direttamente sul proprio telefono. Con l’inizio della stagione NBA 2018-19 programmata per il 16 ottobre, la ...

NBA - da LeBron a Curry - tutti vicini a Dejounte Murray : cosa cambia ora per gli Spurs? : "Sono pronto a essere il leader di questa squadra. Sono nato leader". Dejounte Murray si era presentato così al via della stagione, la sua terza nella lega ma la prima senza più l'ombra , comunque ...

NBA - sondaggio tra tutti i GM : le previsioni - i pronostici e i nomi per i premi individuali : La stagione 2018-19 parte con l'assalto delle altre 29 franchigie ai Golden State Warriors, incoronati campioni NBA lo scorso giugno ma anche in tre delle ultime quattro stagioni. "Anno nuovo, vita ...

NBA - J.R. Smith e l'errore di gara-1 contro gli Warriors : 'Sbaglia chiunque - poteva succedere a tutti' : "Ho fatto casino talmente tante volte nella mia vita che non posso fermarmi e diventare matto ragionando soltanto su un episodio". Una frase che suonerebbe ipocrita se pronunciata da molti, ma non da ...

NBA - la storia della canzone rap di LeBron James e Kevin Durant che tutti stanno ascoltando : La contaminazione tra musica rap e NBA nel corso degli anni è diventata sempre più frequente, un filo conduttore che unisce mondi che spesso parlano allo stesso tipo di appassionati. Cantanti che ...

NBA - niente più limiti per le scarpe dei giocatori : se ne vedranno di tutti i colori! : ... le LeBron 15, , per cui casi come questi hanno forse influito nella decisione della lega di liberalizzare quasi completamente la propria politica sul colore di scarpe da indossare. Restano in vigore,...