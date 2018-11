Nba risultati | Curry lancia i Warriors con 37 punti

Nba risultati : LeBron all'ultimo salva i Lakers - Belinelli 14 nello show Spurs : I Lakers strappano il successo casalingo contro Dallas grazie a un libero di LeBron James a 2' dalla fine, dopo che i Mavs avevano acciuffato con Luka Doncic la prima parità della partita. Tutto ...

Nba - risultati della notte : LeBron stavolta non sbaglia i liberi - show di Curry contro New Orleans : Los Angeles Lakers-Dallas Mavericks 114-113 Con un vantaggio di 13 lunghezze a 3:42 dalla fine della partita, sembrava che ormai il successo fosse ormai cosa fatta per i Los Angeles Lakers. In questa ...

Risultati Nba – Curry porta i Warriors alla vittoria - Derrick Rose ‘ne fa 50’ agli Utah Jazz : bene anche Lakers e Spurs : bene gli Spurs di Belinelli, vittorie per i Warriors e i Lakers di LeBron: tutti i Risultati NBA della notte Un altro capitolo della regular season NBA è andato in scena nella notte italiana. Sui parquet dei palazzetti oltreoceano i match scesi in campo sono stati 7, dei quali 2 sono finiti ai supplementari. Sul filo del rasoio è arrivata la vittoria in casa del Nets sui Pistons. Per la franchigia di Brooklyn bene Joe Harris, capace di ...

Nba risultati : Gallinari fa 27 - ma vince Okc - Boston ringrazia Irving : Ai Clippers non basta il miglior Danilo Gallinari dell'anno, 27 punti, per passare indenni da Oklahoma City, che con un super secondo tempo travolge la squadra di Doc Rivers trascinata da Russell ...

Risultati Nba – Primo successo Cavs! Ad Est è questione fra Celtics e Raptors : ok Blazers e Thunder : Prima vittoria in stagione per i Cleveland Cavaliers, successi ad Est per Celtics e Raptors. Ad Ovest bene Blazers e Thunder, mentre si fermano ancora i Rockets: ecco i Risultati delle partite della notte NBA Otto partite, verdetti sorprendenti e la solita, grande dose di spettacolo sui parquet di tutta l’America per una scoppiettante notte di basket NBA. Dopo l’addio di coach Tyronn Lue, i Cleveland Cavaliers trovano il Primo successo ...

Nba 2019 - i risultati della notte (31 ottobre) : i Raptors tornano a vincere - i Kings volano - ko i Clippers di un grande Gallinari contro i Thunder : Otto le partite nella notte NBA. Allo Spectrum Center vittoria di Charlotte (125-113) contro Miami. Grazie ad un Tony Parker di lusso, da 24 punti e 11 assist, gli Hornets si sono imposti sugli Heat. Illuminante la regia del 36enne francese, entrato a far parte del club dei più grandi della Lega avendo superato i 19.000 punti in carriera. Un traguardo degno di nota per l’asso transalpino. A sostegno dell’azione di un Parker ...

Nba 2019 - i risultati della notte (30 ottobre) : Klay Thompson da record. Milwaukee resta imbattuta e batte Toronto. Supplementare felice per gli Spurs di Belinelli : E’ stata la notte di Klay Thompson. Il tiratore di Golden State riscrive il libro dei record della NBA, disputando una clamorosa prestazione da 52 punti (massimo stagionale per un giocatore) nel 149-124 con cui i campioni in carica demoliscono i Chicago Bulls. Thompson segna 10 triple nel solo primo tempo (eguagliato il primato di Parsons del 2014), ma soprattutto la guardia dei Warriors firma altre quattro triple nel terzo quarto, ...

Risultati Nba – LeBron non basta ai Lakers : bene Nuggets - Warriors e gli Spurs di Belinelli : I Los Angels Lakers portano a casa un’altra sconfitta, ko anche Pelicans, Pacers e Heats: i Risultati NBA della notte Nella notte nove sono state le partite scese in campo per la regolar season NBA. Tanti i match capaci di regalare spettacolo tra cui spicca senza ombra di dubbio quella tra Chicago Bulls e Golden State Warriors. Allo United Stadium tanti sono stati i punti messi a segno da entrambe le squadre, per la franchigia in ...

Nba risultati - la prima volta di Okc. I Jazz spengono Dallas : prima gioia per i Thunder: Paul George e Russell Westbrook segnano 23 punti a testa, Nerlens Noel esplode con 20 punti e 15 rimbalzi e Oklahoma City ottiene la prima vittoria. Bella vittoria in ...

Nba risultati - Curry-Durant da sogno. Gallinari inguaia i Wizards : Los Angeles Clippers- Washinghton Wizard 136-104 I Clippers, 4-2, regolano agevolmente fra le mura amiche i Washington Wizard, 1-5, in piena confusione tecnica conducendo la partita dal primo all'...

Nba 2019 - i risultati della notte : Steph Curry e Kevin Durant trascinano Golden State - vittoria anche per i Clippers di Gallinari : Quattro partite nella notte NBA. I Golden State Warriors centrano il quarto successo consecutivo imponendosi per 114-120 sul campo dei Brooklyn Nets. Mattatori della serata Steph Curry, che chiude con 35 punti e stabilisce il record di partite consecutive (7) con cinque o più triple realizzate, e Kevin Durant, che ne segna 34. Ai Nets non riesce la clamorosa rimonta contro i campioni in carica. Dopo aver condotto la gara con ampio margine fino ...

Risultati Nba : Warriors devastanti - primo acuto per i Thunder : Risultati NBA, quattro incontri nella notte americana, Golden State prosegue la propria cavalcata, si muove il tabellino dei Thunder Nella notte NBA sono andate in scena quattro gare molto interessanti. I Golden State Warriors hanno vinto contro i Nets, trascinati dal solito duo composto da Curry e Durant, 69 punti in due per i fenomeni di Kerr. Se gli Warriors sono adesso a 6 vittorie ed una sconfitta, ben altro scenario sta vivendo OKC. ...