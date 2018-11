NBA | Luka Doncic realizza il suo sogno | LeBron James gli regala la maglia

Europa orientale : presidente bielorusso Lukashenko - pace è priorità assoluta - ma sfida resta conflitto nel DoNBAss : Minsk, 01 nov 11:27 - , Agenzia Nova, - Ad oggi non c'è questione più importante che mantenere la pace nel mondo e affrontare le sfide per la sicurezza della regione dell'Europa orientale come il conflitto nel Donbass. Lo ha detto il presidente bielorusso Aleksander Lukashenko in occasione della riunione ...

NBA - Dallas Mavericks : Luka Doncic convince all'esordio - super giocate in preseason : Metà secondo quarto, palla in punta nelle mani del talento sloveno. Doncic mette palla a terra, andando a sinistra e battendo sul primo passo l'avversario diretto, non un cagnaccio difensivo, per ...

NBA - Luka Doncic si è presentato così ai tifosi di Dallas [VIDEO] : Luka Doncic ha fatto già sobbalzare sulla sedia i tifosi di Dallas con alcune giocate di rilievo nella notte: la stagione NBA è alle porte Luka Doncic ha iniziato ufficialmente nella notte la sua nuova esperienza in maglia Dallas Mavericks. Lo ha fatto in una gara di pre-stagione, che di certo non può essere presa come banco di prova affidabile in vista della stagione NBA. Altrettanto certamente però, le qualità di Luka Doncic sono già ...

NBA - Mavericks : quanto è alto Luka Doncic? A Dallas ancora non lo sanno di preciso : uno dei rookie su cui si è maggiormente concentrata l'attenzione degli scout negli ultimi mesi, scelto da Atlanta, ma dirottato a Dallas, dopo essere stato passato da Phoenix e Sacramento al Draft: ...