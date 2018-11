Nba | Derrick Rose 50 punti nella vittoria di Minnesota su Utah

Risultati Nba – Curry porta i Warriors alla vittoria - Derrick Rose ‘ne fa 50’ agli Utah Jazz : bene anche Lakers e Spurs : bene gli Spurs di Belinelli, vittorie per i Warriors e i Lakers di LeBron: tutti i Risultati NBA della notte Un altro capitolo della regular season NBA è andato in scena nella notte italiana. Sui parquet dei palazzetti oltreoceano i match scesi in campo sono stati 7, dei quali 2 sono finiti ai supplementari. Sul filo del rasoio è arrivata la vittoria in casa del Nets sui Pistons. Per la franchigia di Brooklyn bene Joe Harris, capace di ...

Nba – La verità di Derrick Rose : “dopo la rottura del crociato in molti avrebbero smesso. La gente vuole vedermi” : Derrick Rose è pronto a giocare una stagione da protagonista in maglia Timberwolves: l’ex Bulls e Cavs è tornato a parlare dei suoi infortuni e della forza di volontà che c’è voluta per superarli La carriera di Derrick Rose sembrava destinata a viaggiare a grandi velocità, come il suo gioco atletico e spumeggiante, verso l’Olimpo dell’NBA. Purtroppo però, il destino e tanti infortuni hanno interrotto il suo cammino ...

Nba - Derrick Rose impressiona alla prima uscita contro gli Warriors : parte in quintetto al posto di Butler [VIDEO] : NBA, Derrick Rose contro Golden State ha messo in scena tutto il suo talento non facendo rimpiangere Butler NBA, Derrick Rose sembra pian piano ritrovare una condizione accettabile. alla sua prima uscita del nuovo anno con Minnesota, è partito in quintetto al posto del partente Butler, giocando inizialmente da guardia al fianco di Teague. Ebbene, Rose ha messo in mostra un bagaglio molto interessante, non più esplosivo come un tempo, ma ...