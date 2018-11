Napoli-Psg | al San Paolo è tempo di ritorni per Buffon e Cavani

Napoli-Psg - Tuchel punta su Buffon : 'Sarà titolare al San Paolo' : Gigi Buffon tornerà a giocare in Champions League e, ironia del destino, lo farà proprio in Italia. Il portiere del Paris Saint-Germain ha infatti scontato la squalifica di tre turni inflitta dalla ...

Napoli-PSG - febbre da Champions : superata quota 50 mila spettatori : Si respira grande entusiasmo tra i sostenitori del Napoli per la sfida contro il PSG: si supereranno le 50 mila presenze L'articolo Napoli-PSG, febbre da Champions: superata quota 50 mila spettatori è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Psg - Cavani : “Napoli? Rumors fanno piacere ma il mercato è così” : Edinson Cavani, attaccante del Psg vincitore del Golden Foot 2018 a Montecarlo, ha parlato anche del suo possibile ritorno al Napoli: “Futuro al Napoli? In questi anni di carriera, ho capito che si parla tanto. Mi fa tanto piacere essere qui, mi emoziono tra così tante leggende. Sono davvero orgoglioso di essere qui, il mercato […] L'articolo Psg, Cavani: “Napoli? Rumors fanno piacere ma il mercato è così” proviene da ...

Napoli - è già febbre Champions : in 50mila con il Psg : Avrebbe meritato altra cornice di pubblico la vibrante sfida di domenica tra Napoli e Roma ed invece erano appena in 30.000 al San Paolo per un match storicamente molto sentito dalla tifoseria ...

Napoli - Insigne fa gola ai big : Psg e Liverpool su di lui : Napoli– Non solamente avversarie nel girone di Champions, a giocarsi il passaggio del turno agli ottavi di coppa. Ora Psg e Liverpool insidiano il Napoli anche sul mercato, e lo fanno puntando un giocatore pilastro della rosa di Ancelotti. Si tratta di Lorenzo Insigne, che stando a quanto raccolto da Rai Sport, sarebbe finito nel […] L'articolo Napoli, Insigne fa gola ai big: Psg e Liverpool su di lui proviene da Serie A News Calcio ...

La stampa francese esalta il Napoli : «Psg e Tuchel - serata inquietante» : L?attacco sotto la lente d?ingrandimento, ma sul banco degli imputati ci finiscono tutti. La Francia analizza il Paris Saint Germain nel giorno dopo la gara contro il Napoli. Un 2-2 che...

Calciomercato Psg : Attento Napoli - Tuchel vuole Insigne : Nella serata di ieri si è giocata la partita Paris Saint-Germain-Napoli, terminata con il rocambolesco pareggio 2-2 firmato da Di Maria al 93′. In gol in casa azzurra Lorenzo Insigne, l’attaccante italiano è stato così visionato da vicino da Tuchel, che lo vorrebbe con se sotto la Torre Eiffel.Il giocatore ha giurato più volte amore eterno al Napoli, ma dopo le ultime stagioni da grande protagonista e dopo un grande avvio di ...

Il Napoli ad un passo dall'impresa - la sfida con il Psg finisce pari : Un attimo ancora ed il Napoli sarebbe stato incoronato a parigi. Quell'attimo di resistenza in più non c'è stato e la traiettoria di Di Maria al 93' ha scritto il verdetto di parità: 2 a 2 è terminato ...

Video/ Psg Napoli - 2-2 - : highlights e gol della partita - Champions League gruppo C - : Video Psg Napoli , risultato finale 2-2, : gli highlights e i gol della partita di Champions League. Partenopei ottimi, ma beffati al 92' minuto.

Quanto è bello il Napoli di Ancelotti - contro il Psg la partita della consapevolezza : Inter troppo rinunciataria ma la prestazione non è da buttare : Si sono giocate altre due importanti partite valide per la Champions League, in campo due squadre italiane, il Napoli e l’Inter che sono uscite da un doppio scontro difficilissimo a testa altissima. In particolar modo la squadra di Carlo Ancelotti, prestazione da incorniciare per gli azzurri, beffa nel finale con il gol di Di Maria che ha impedito di conquistare i tre punti. prestazione strepitosa dell’attaccante Insigne che si ...

Champions - Di Maria beffa il Napoli al 93' : il Psg impone il 2-2 agli azzurri : Doveva essere un girone terribile per il Napoli di Carlo Ancelotti che però ha fatto venire il mal di testa sia al Liverpool di Klopp, battuto 1-0 al San Paolo, sia il Psg di Thomas Tuchel graziato ...