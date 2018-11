Napoli piange Carlo Giuffré | ?addio a un grande della scena

Napoli - a tutto Koulibaly : 'Quando andrò via - piangerò. Io mi sento senegalese - francese e napoletano' : Che fastidio i buu razzisti" "Mi sento francese e senegalese da quando sono nato " ha raccontato in una lunga intervista al Corriere dello Sport - quando uno mi chiedeva di dove ero, rispondevo che ...

Napoli - ecco come Ancelotti è riuscito nell’impresa di non far rimpiangere Sarri : esperienza - idee tattiche e… rapporto umano : Il percorso del Napoli in campionato e Champions League può essere considerato straordinario, solo la corazzata Juventus ha un pò oscurato l’avvio della squadra di Carlo Ancelotti. In Serie A gli azzurri si sono dimostrati quasi al livello dei bianconeri, il Napoli ha compensato con il gioco la differenza di qualità della rosa, la Juventus può contare su una squadra superiore ma dal punto di vista della spettacolarità la squadra di ...