Napoli | Ancelotti | la Juve è favorita

Napoli - Ancelotti in conferenza : “Turnover per preparare bene questa partita - soddisfatto da Milik e Mertens. Ecco come stanno gli infortunati” : Domani la Serie A torna in campo con l’anticipo tra Napoli ed Empoli, partita che è stata presentata da Carlo Ancelotti nella classica conferenza della vigilia. Il tecnico dei partenopei ha iniziato dal ruolo di anti-Juve: “Ci sono parecchie squadre che puntano ad avvicinarsi alla Juve. L’Inter ha fatto una serie positiva, s’è avvicinata come noi e non fa altro che aumentare la competitività del campionato. Si sta ...

Ancelotti : "Nessuna paura a essere l'anti-Juve : questo è un Napoli che mi dà emozione" : Azzurri in campo venerdì sera contro l'Empoli per l'anticipo della 11esima giornata: "Turnover? Non penso al Psg"

Napoli - Ancelotti : 'Non abbiamo paura di essere l'anti-Juve - faremo di tutto per vincere' : Forse, in questo momento Kalidou è tra i migliori al mondo". 13:08 1 nov Ancelotti: "In tanti aspirano ad avvicinare la Juve" - Video Sky - Sky Sport HD 13:01 1 nov Questo è il Napoli che volevi? "...

Napoli - Ancelotti in conferenza stampa : "Noi l'anti-Juve? Nessuna paura" : "Noi l'anti-Juve? Non la sento come responsabilità. Lotteremo fino alla fine, l'obbiettivo è molto chiaro". Ancelotti non si nasconde e, con il solito aplomb, lancia il guanto di sfida ai bianconeri. "...

Napoli - Ancelotti vara l'ennesima rivoluzione di formazione : Secondo il Corriere dello Sport, Ancelotti varerà un nuovo pesante turnover contro l' Empoli . In porta ci dovrebbe essere Karnezis che torna tra i pali: difesa formata da Malcuit, Maksimovic, Koulibaly e Hysaj . Dubbi a ...

Napoli - il sorpasso di Mertens : è lui il centravanti di Ancelotti : Mertens a segno da tre partite consecutive, dopo la sosta di ottobre è ripartito fortissimo: gol su rigore a Udine, guizzo di rapina a Parigi con il Psg, colpo da grande opportunista contro la Roma. ...

Napoli - da Sarri ad Ancelotti resta bello e impossibile. Dopo Parigi - la Roma al San Paolo : dominio - rimpianto e pochi punti : Il Napoli ha cambiato molto quest’estate: se n’è andato Maurizio Sarri ed è arrivato Carlo Ancelotti, che ha portato esperienza, flessibilità e idee diverse; un po’ alla volta è stato smontato il dogma del 4-3-3 Sarrista, ora ci sono molti uomini e molti moduli. È una squadra nuova, eppure l’impressione è di essere più o meno sempre allo stesso punto: il Napoli è bellissimo da vedere (per distacco la formazione più divertente e piacevole ...

Napoli - Ancelotti : "Partita ben giocata - sono contento" : Il tecnico dopo il pari con la Roma: "Mertens voleva giocare dall'inizio? Se fosse stato contento di andare in panchina, gli avrei parlato domattina..."

Napoli-Roma - Ancelotti : “Sono contento. Le occasioni sono fioccate” : Napoli-Roma, LE PAROLE DEI TECNICI – Intervenuto ai microfoni di “Sky Sport” al termine di Napoli-Roma, Carlo Ancelotti, tecnico degli azzurri, ha rilasciato alcune dichiarazioni parlando del pareggio ottenuto in extremis contro i giallorossi: “La partita è stata ben giocata, sono molto contento perché nonostante la difficoltà del gol subito abbiamo avuto una pressione costante […] L'articolo Napoli-Roma, Ancelotti: ...

Roma-Napoli - è un pareggio giusto tra due squadre in ‘salute’ : Di Francesco ‘studia’ alla grande la partita ma la reazione della squadra di Ancelotti è veemente : E’ andata in scena una partita molto importante valida per la 10^ giornata del campionato di Serie A, si sono affrontate Roma e Napoli, due squadre sicuramente in salute e che giocano il miglior calcio del campionato italiano. Anche la partita di oggi è stata emozionante, match di grande intensità ed anche con ottime giocate dal punto di vista tecnico, il risultato di 1-1 può essere considerato giusto. Scatto da parte della Roma di ...

Live Napoli-Roma 0-0 : Ancelotti lancia Milik e Insigne : Solo la vittoria: dopo l'impresa di CR7 a Empoli, il Napoli ha un solo risultato a disposizione per tenere il passo della Juventus. Allo stadio San Paolo arriva la Roma e nessuno, tantomeno...

Ancelotti contro il suo passato : la Roma nella tana del Napoli : Roma – Test probante per la Roma di Eusebio Di Francesco. Alle 20.30 odierne i suoi ragazzi faranno visita al Napoli del grande ex Carlo Ancelotti, per la gara numero 10 della massima divisione calcistica italiana. Dopo il trionfo ottenuto in Champions i giallorossi cercano il riscatto anche in campionato, dove il ruolino di marcia diverge nettamente rispetto al cammino internazionale. Il brutto KO di una settimana fa inflitto dalla Spal ...

Napoli - Ancelotti : "Riportiamo scudetto al Sud. ADL? Parliamo di tressette" : 'È ora di riportare lo scudetto al Sud'. L'esordio è di quelli che fanno sognare i tifosi, e Carlo Ancelotti - che ormai Napoli la vive in modo totale - si concede sorrisi, battute e sogni. 'Sono ...

Napoli - Ancelotti : 'Roma temibile al di là dei suoi alti e bassi' : La grande prova in Champions League contro il Psg fa tanto morale per il Napoli, ma non deve far illudere che tutte le strade siano facili da percorrere. Domenica sera al San Paolo arriva la Roma e ...