Musica | Elisa raddoppia la data di Milano di ' Diari Aperti Tour'

Musica - è di Elisa il brano più trasmesso dalle radio italiane nel giorno della pubblicazione del suo nuovo album : C’è una nuova numero 1 nella classifica settimanale dei brani più trasmessi dalle radio ed è Se piovesse il tuo nome, nuovo singolo di Elisa tratto dall’album uscito in tutti i negozi di dischi e in tutti gli stores digitali proprio oggi intitolato Diari aperti. Elisa spodesta alla numero 1 i Thegiornalisti, freschi di inizio tour, con New York, che devono accontentarsi della seconda piazza, mentre al numero 3 troviamo quello che è ancora una ...