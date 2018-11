MotoGp – Scoppia un incendio nel box Suzuki | Rins spiega cos’è accaduto alla sua moto

MotoGp - Il piccolo tifoso scoppia a piangere - Marquez rivela il suo lato tenero a Misano [VIDEO] : Marc Marquez dal cuore tenero , il sei volte campione del mondo abbraccia e consola un piccolo tifoso nel paddock di Misano Si è appena concluso il weekend del Gp di San Marino per la MotoGp , che ha visto protagonista Andrea Dovizioso e la sua splendida ...

MotoGp – Il piccolo tifoso scoppia a piangere - Marquez rivela il suo lato tenero a Misano [VIDEO] : Marc Marquez dal cuore tenero, il sei volte campione del mondo abbraccia e consola un piccolo tifoso nel paddock di Misano Si è appena concluso il weekend del Gp di San Marino per la MotoGp, che ha visto protagonista Andrea Dovizioso e la sua splendida vittoria sul circuito di Misano. Non solo il ducatista però si è reso autore di una prestazione da urlo sulla pista italiana, anche Marc Marquez, giunto per secondo sul traguardo del ...