MotoGp | nuova operazione per Cal Crutchlow | le ultime sulle condizioni del pilota inglese

MotoGp – Pirro - i test sulla Gp19 e l’infortunio di Lorenzo : “ecco cosa posso dire sulla nuova moto” : Michele Pirro a Sepang pronto per aiutare la Ducati e prendere il posto di Lorenzo qualora il maiorchino non riuscisse a gareggiare al Gp della Malesia: le sensazioni del pilota italiano Tutto pronto a Sepang per il Gp della Malesia, penultimo appuntamento della stagione 2018 di MotoGp e ultimo round del trittico asiatico. In terra malese è tornato Jorge Lorenzo, dichiarato oggi fit dai medici del paddock, reduce da un intervento al polso ...

MotoGp – Vinales trionfa in Australia - Marquez ko : Dovizioso allunga su Rossi - la nuova classifica piloti : Vinales trionfa in Australia, Marquez costretto a tornare ai box: Dovizioso allunga su Valentino Rossi e sorride a Phillip Island. La classifica piloti aggiornata Dopo 25 gare di digiuno, la Yamaha ritrova la vittoria, al Gp d’Australia, con uno splendido Maverick Vinales. Gara amara per Marc Marquez a Phillip Island: lo spagnolo è stato costretto a rientrare ai box a causa delle conseguenze riportate sulla sua Honda dopo il contatto ...

MotoGp – Jorge Lorenzo in Honda : stabilita la data del debutto del maiorchino con la nuova scuderia : Decisa la data del debutto di Jorge Lorenzo in Honda, Ciabatti e Puig hanno preso una decisione oggi in Australia Jorge Lorenzo, dopo i forfait per infortunio degli ultimi Gran Premi del campionato mondiale di MotoGp, potrebbe tornare in Malesia. Lo spagnolo, senza grandi obiettivi da raggiungere a titolo iridato assegnato, però potrebbe pensare già alla prossima stagione, che il pilota disputerà con la Honda. A questo riguardo Alberto ...

MotoGp – Dovizioso fissa il prossimo obiettivo e pregusta la nuova sfida con Marquez : “già non vedo l’ora” : Le prime impressioni di Dovizioso dopo la vittoria del settimo titolo mondiale di Marc Marquez: Andrea commenta la sua caduta a Motegi Al primo match point per vincere il settimo mondiale, Marc Marquez mette a segno il suo intento. In Giappone il pilota della Honda può festeggiare a soli 25 anni la sua ‘settima meraviglia’, dopo una gara caratterizzata da una battaglia con Dovizioso, che sul finire del Gran Premio è però finito ...

MotoGp – Marquez mostruoso in Thailandia : la nuova classifica piloti dopo la gara di Buriram : Marc Marquez sempre più leader: la nuova classifica piloti dopo il Gp della Thailandia Un sorpasso incredibile su Dovizioso, negli ultimissimi giri del Gp della Thailandia, ha permesso a Marc Marquez di conquistare un’altra favolosa vittoria, sul circuito di Buriram. Lo spagnolo della Honda si conferma dunque leader della classifica piloti, davanti a Dovizioso, oggi secondo, e Valentino Rossi, oggi quarto in Thailandia. Maverick ...

MotoGp – Valentino Rossi tra errori e miglioramenti - il Dottore boccia la nuova carena Yamaha in Thailandia : Valentino Rossi positivo in Thailandia al termine delle Fp2 del Gp della Thailandia: le parole del Dottore dopo la prima giornata in pista a Buriram Si è conclusa ormai da qualche ora la prima giornata di prove libere del Gp della Thailandia. Protagonista indiscusso della giornata è sicuramente Jorge Lorenzo, caduto violentemente nelle Fp2 sul circuito di Buriram. Il maiorchino della Ducati è stato trasportato prima al centro medico e poi ...

MotoGp - che liberazione per Viñales : “finalmente mi hanno dato la M1 che chiedevo. La nuova carena? Chiederò a Rossi” : Il pilota spagnolo ha ritrovato il sorriso in Thailandia, la nuova Yamaha gli piace e si vede anche dai risultati ottenuti in pista Una giornata positiva per la Yamaha, soprattutto per Maverick Viñales capace di chiudere al primo e al secondo posto le due sessioni di prove libere di oggi. AFP/LaPresse Sensazioni piuttosto positive per lo spagnolo, sorpreso dal comportamento della sua M1, completamente diversa rispetto a quella delle ultime ...

MotoGp - GP Thailandia. Buriram - pista nuova ma non del tutto sconosciuta : Il tracciato in Thailandia non è sconosciuto ai piloti della MotoGP: a febbraio tutte le squadre sono scese in pista per i test. In questi 8 mesi, però, sono cambiate tante cose, soprattutto i team ...

MotoGp – Marquez allunga su Dovizioso - Rossi tiene botta : la nuova classifica piloti : Marc Marquez allunga ancora, Dovizioso saldamente al secondo posto: la classifica piloti dopo il Gp di Aragon Una gara appassionante, oggi al Motorland, grazie allo spettacolare duello tra Dovizioso e Marquez: è lo spagnolo della Honda il vincitore del Gp di Aragon, seguito dal ducatista e da un ottimo Andrea Iannone. Subito ko Jorge Lorenzo, caduto alla prima curva, che dice quindi addio a preziosi punti in ottica Mondiale. Sorride invece ...

MotoGp - Marquez nuovamente a terra ad Aragon : caduta per Marc nel warm up [VIDEO] : Marc Marquez nuovamente a terra ad Aragon: caduta per lo spagnolo nel warm up dell'appuntamento spagnolo warm up soddisfacente per Andrea Iannone ad Aragon: il campione di Vasto ha segnato il miglior ...

MotoGp – Importante balzo in avanti di Dovizioso dopo la vittoria a Misano : la nuova classifica piloti : Andrea Dovizioso balza al secondo posto nella classifica piloti, Marquez ancora leader con 67 punti di vantaggio sul ducatista Andrea Dovizioso è il vincitore del Gp di San Marino: il forlivese, partito dalla quarta casella in griglia, si è presto fatto spazio tra i suoi avversari per portarsi in testa e dominare la gara per quasi tutta la sua durata, verso il traguardo finale. Secondo posto per Marc Marquez, che ha approfittato della ...

MotoGp - rimpianto Lorenzo : «Essere compagno di Marquez è una nuova sfida» : TORINO - Finalmente tra Jorge Lorenzo e la Ducati sembra sia scoccato l'amore, dopo più di un anno di convivenza. Il feeling però è arrivato troppo tardi, cioè quando lo spagnolo si era già accordato ...