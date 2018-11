MotoGp | Malesia; Rossi | ' ' Io finito? L' ho sentito dire tante volte' '

MotoGp - GP Malesia 2018. Jorge Lorenzo torna a Sepang : 'Ci proverò nelle Libere - poi vederemo per il weekend' : Saltare tre gare, quando sul tuo curriculum figurano 5 Mondiali vinti, è una vera eternità. Un digiuno che Jorge Lorenzo vuole interrompere il prima possibile. Dopo aver dovuto rinunciare per ...

Maverick Vinales - GP Malesia MotoGp 2018 : “Mi sono goduto la vittoria in Australia - a Sepang per il 2019” : Maverick Vinales ha riportato la Yamaha alla vittoria in occasione del GP di Australia e ora insegue nuova gloria nel GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Sepang. Lo spagnolo si è presentato in conferenza stampa molto convinto e desideroso di replicare l’impresa di Phillip Island anche se non sarà semplice vista l’elevata concorrenza guidata da Marc Marquez. Il pilota ...

Marc Marquez - GP Malesia MotoGp 2018 : “Non è il nostro miglior circuito. La caduta in Australia? Che peccato” : Marc Marquez si è presentato da Campione del Mondo in occasione della conferenza stampa che precede il GP di Malesia 2018, tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Sepang. Lo spagnolo, reduce dalla caduta di Motegi provocata da Zarco, desidera tornare al successo e partirà ancora una volta con tutti i favori del pronostico per inseguire l’ennesimo successo di una stagione da incorniciare. Il pilota della Honda ...

Valentino Rossi - GP Malesia MotoGp 2018 : “Ho sentito dire che sono finito - ci sono abituato. Sono in ottima forma…” : Valentino Rossi cercherà di essere grande protagonista nel GP di Malesia 2018, penultima tappa del Mondiale MotoGP che si correrà nel weekend sul tracciato di Sepang. Il Dottore ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky alla vigilia del fine settimana che si preannuncia particolarmente interessante, il 39enne ha parlato a tutto tondo non soltanto sull’attualità ma anche sul futuro. Il nove volte Campione del Mondo ha ribadito ...

Andrea Iannone - GP Malesia MotoGp 2018 : “Ho grandi motivazioni per chiudere al meglio la mia avventura in Suzuki” : Reduce dall’eccellente secondo posto di Phillip Island (Australia), Andrea Iannone è convinto del fatto suo nel penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP a Sepang (Malesia). Sull’asfalto asiatico il pilota della Suzuki vuol confermarsi e dimostrare il suo valore anche per rafforzare la propria figura di leader in squadra. Un team che “The Maniac” lascerà a fine anno, per salire in sella all’Aprilia, ed ...

MotoGp - Lorenzo svela : “ecco perché son tornato qui in Malesia. La Honda? Al momento non ci penso” : Il pilota spagnolo torna a Sepang dopo l’infortunio al polso, l’obiettivo è quello di riprendere il feeling con la Ducati per prepararsi al meglio in vista dell’ultima gara di Valencia La mancanza della pista cominciava a farsi sentire, per questo motivo Jorge Lorenzo ha deciso di tornare a Sepang per riprendersi la sua Ducati. Lo spagnolo non è certamente al meglio vista l’operazione subita una settimana fa al ...

MotoGp – Viñales si rasa i capelli e svela il motivi nella conferenza stampa del Gp di Malesia : “ho fatto una scommessa e…” : Protagonista della conferenza stampa del weekend di Malesia anche Maverick Viñales: il pilota della Yamaha palesa le sue sensazioni in vista della gara di Sepang L’ultimo round del trittico asiatico, penultimo appuntamento con il campionato mondiale di MotoGp 2018, viene introdotto dai piloti e dai giornalisti con la consueta conferenza stampa del giovedì. I motociclisti davanti alla platea hanno palesato le loro sensazioni in vista ...

Jorge Lorenzo - GP Malesia MotoGp 2018 : “La mia priorità è provare a correre qui a Sepang. Non penso al futuro in Honda” : Jorge Lorenzo non riesce a stare lontano dalle corse. Il pilota spagnolo della Ducati, costretto a dare forfait negli ultimi tre round del Mondiale 2018 di MotoGP per problemi fisici piuttosto seri che lo hanno portato anche a sottoporsi ad un’operazione per minimizzare la frattura al legamento del polso sinistro, è a Sepang (Malesia) per il penultimo weekend stagionale e cercare di essere in gara. Il maiorchino è stato dichiarato ...

Andrea Dovizioso - GP Malesia MotoGp 2018 : “Ho un bel ricordo di Sepang. La Ducati per vincere il Mondiale deve continuare a migliorare” : Giorno di conferenza stampa a Sepang (Malesia), sede del penultimo round del Mondiale 2018 di MotoGP. Andrea Dovizioso, reduce dal podio di Phillip Island (Australia), ha rafforzato la sua seconda posizione in classifica e può puntare al bersaglio grosso in questo weekend, tenendo conto dei precedenti che gli sono stati favorevoli: due vittorie nelle ultime due edizioni. La Ducati si esprime alla grande su questo circuito, fatto di grandi ...

Il Motomondiale arriva a Sepang per l'ultima tappa extraeuropea prima del gran finale a Valencia. Un appuntamento da vivere tutto in diretta solo su Sky, con il GP della Malesia in esclusiva live su Sky Sport MotoGP (ch. 208). Domenica 4 novembre, alle 8, in onda la gara di MotoGP, preceduta alle 5 dalla Moto3

MotoGp – Lorenzo dichiarato fit a Sepang - ma la decisione di Jorge arriverà solo dopo le Fp1 del Gp della Malesia : I medici danno l’ok a Jorge Lorenzo per gareggiare a Sepang: il maiorchino della Ducati dichiarato fit per il Gp della Malesia Jorge Lorenzo è tornato! dopo tre gare lontano dalla pista, il maiorchino della Ducati è pronto a riprovarci. Reduce da un brutto doppio infortunio, causato dalle cadute ad Aragon e in Thailandia, Jorge Lorenzo vuole mettercela tutta per finire al meglio la sua avventura in Ducati. AFP/LaPresse dopo un ...

MotoGp - GP Malesia 2018 : tutti i numeri della Ducati : Maverick Vinales ha vinto domenica il suo quinto gran premio in MotoGP, il 21 esimo in carriera. Yamaha interrompe così a 25 la striscia di gare senza successi in top class, la più lunga di sempre per ...

MotoGp - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Malesia : Il Mondiale MotoGP 2018 fa tappa a Sepang, per il penultimo appuntamento della sua stagione. Ormai quasi tutti i verdetti sono stati emessi, per cui in Malesia, come in Australia, tutti potranno correre con la mente libera, pronti a puntare al successo ed a dare spettacolo. Sarà un fine settimana imprevedibile, anche per un meteo che, almeno sulla carta, sembra davvero da prendere con le pinze. Andiamo ad analizzare, per il momento, gli spunti ...