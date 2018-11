MotoGP Malesia | gli orari del weekend in TV

MotoGP – Lorenzo dichiarato fit a Sepang - ma la decisione di Jorge arriverà solo dopo le Fp1 del Gp della Malesia : I medici danno l’ok a Jorge Lorenzo per gareggiare a Sepang: il maiorchino della Ducati dichiarato fit per il Gp della Malesia Jorge Lorenzo è tornato! dopo tre gare lontano dalla pista, il maiorchino della Ducati è pronto a riprovarci. Reduce da un brutto doppio infortunio, causato dalle cadute ad Aragon e in Thailandia, Jorge Lorenzo vuole mettercela tutta per finire al meglio la sua avventura in Ducati. AFP/LaPresse dopo un ...

MotoGP - la conferenza LIVE dal GP della Malesia 2018 : Il GP della Malesia si apre come sempre con la conferenza piloti, da seguire su Sky Sport MotoGP, canale 2018, a partire dalle 10, oltre che su skysport.it e sull'App di Sky Sport . Il Sepang ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : tutti i numeri della Ducati : Maverick Vinales ha vinto domenica il suo quinto gran premio in MotoGP, il 21 esimo in carriera. Yamaha interrompe così a 25 la striscia di gare senza successi in top class, la più lunga di sempre per ...

MotoGP - le 5 risposte che dovrà darci il GP di Malesia : Il Mondiale MotoGP 2018 fa tappa a Sepang, per il penultimo appuntamento della sua stagione. Ormai quasi tutti i verdetti sono stati emessi, per cui in Malesia, come in Australia, tutti potranno correre con la mente libera, pronti a puntare al successo ed a dare spettacolo. Sarà un fine settimana imprevedibile, anche per un meteo che, almeno sulla carta, sembra davvero da prendere con le pinze. Andiamo ad analizzare, per il momento, gli spunti ...

MotoGP GP Malesia 2018. Rossi : 'Punti importanti persi'. Vinales : 'Siamo sulla strada giusta' : Valentino Rossi arriva a Sepang dopo la delusione di Phillip Island, dove le difficoltà con la gestione della gomma posteriore hanno costretto il nove volte campione del mondo ad alzare bandiera ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : Dovizioso pronto al sigillo - Marquez a caccia del titolo costruttori e l’enigma Yamaha : Il conto alla rovescia sta per terminare. Il Circus del Motomondiale rivolge il proprio sguardo alla Malesia, più specificatamente a Sepang, penultimo atto di una stagione molto intensa. Nella classe regina i giochi sono ormai fatti: Marc Marquez campione del mondo e il round malese da vincere solo per la soddisfazione del successo di tappa oltre che funzionale ad altri piazzamenti in graduatoria. Lungo il circuito da 5.5 km, dotato di 15 curve ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : gomme e freni portati all'estremo : La pista di Sepang, lungo oltre 5.5km presenta 15 curve di cui ben dieci a destra, collegate da due lunghi rettilinei dove le MotoGP possono scaricare gli oltre 260 cv dei loro quattro cilindri. Il ...

MotoGP - GP Malesia 2018 : Lorenzo vuole correre a Sepang : E' arrivato a Sepang dopo aver dedicato del tempo in una serata promozionale per uno degli sponsor della Ducati in Malesia, ma non si trova in Malesia per fare passerella. vuole correre. Jorge Lorenzo ...

MotoGP - GP Malesia 2018. Dove gli italiani si sentono a casa : Non c'è due senza tre. Lo spera davvero Andrea Dovizioso , dopo le vittorie delle ultime due stagioni a Sepang . Di certo, questa pista piace molto ai piloti italiani. Da quando il Gran Premio di ...

MotoGP GP Malesia 2018 - 20 anni di Motomondiale a Sepang : Sepang è il primo impianto disegnato ex-novo da Herrmann Tilke , noto per essere stato l'architetto di Bernie Ecclestone, per una vita big boss della Formula 1 prima della recente era Liberty Media. ...

MotoGP - GP della Malesia : le emozioni delle ultime edizioni : 2017 " Dovi e Jorge, che lotta. Si parte sotto la pioggia e Zarco prende il comando, con le Honda Repsol di Marquez e Pedrosa dietro a lui, seguite dalle Ducati ufficiali di Lorenzo e Dovizioso. Le ...

MotoGP - GP della Malesia : orari e come vedere la gara in tv : Durante le gare delle tre categorie, grazie al match center dell'App, sarà possibile accedere ai tempi ufficiali Dorna e alla cronaca scritta in real time. Attraverso il liveblog, invece, avrete ...

MotoGP - GP Malesia 2018. Il GP di Sepang riassunto in 5 punti : Sempre e solo a Sepang? - Questo sarà il 28° GP di Malesia valevole per il mondiale. Il primo GP malese si disputò a Shah Alam, nel 1991, vi si corse fino al 1997, quindi si passò a Johor nel 1998 e ...

MotoGP - GP Malesia 2018. Marquez : 'Gli obiettivi? I due titoli che restano' : Honda guida non solo le classifiche piloti, costruttori e team del motomondiale 2018, ma è anche in testa nelle serie storiche a Sepang . Con sei vittorie quando Yamaha e Ducati sono a cinque; ben 23 ...