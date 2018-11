Motogp | la Suzuki di Rins prende fuoco Paura ma nessuna conseguenza

Motogp - incendio in corsia box a Sepang : in fiamme la Suzuki di Rins : Alex: "Sembra nulla di grave" A ricostruire l'incidente è stato lo stesso Rins: " La moto si è bruciata, stanno verificando cosa è successo " ha detto il pilota spagnolo a Sky Sport MotoGP " Non ...

Andrea Iannone - GP Malesia Motogp 2018 : “Ho grandi motivazioni per chiudere al meglio la mia avventura in Suzuki” : Reduce dall’eccellente secondo posto di Phillip Island (Australia), Andrea Iannone è convinto del fatto suo nel penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP a Sepang (Malesia). Sull’asfalto asiatico il pilota della Suzuki vuol confermarsi e dimostrare il suo valore anche per rafforzare la propria figura di leader in squadra. Un team che “The Maniac” lascerà a fine anno, per salire in sella all’Aprilia, ed ...

Motogp - Iannone : «Non so perché la Suzuki mi ha lasciato andare» : ROMA - Il 2017 è stato un mezzo flop, a causa di errori nello sviluppo del motore, ma nel 2018 le performance di Andrea Iannone in Suzuki sono nettamente migliorate. Il pilota abruzzese ha ottenuto ...

Motogp - Andrea Iannone : “Se la Suzuki è migliorata - il merito è del mio lavoro” : Secondo nel GP d’ Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP, Andrea Iannone è soddisfatto del risultato finale anche se forse il target “vittoria” non era così distante, visto il passo dimostrato nella seconda parte della corsa australiana. Tuttavia, il riscontro finale è pieno di significati perché ottenuto in sella ad una moto, la Suzuki, in grande crescita nel corso di questa stagione, come i 4 podi di ...

Motogp – Scintille Rins-Vinales - il pilota della Suzuki non ci sta : “ero veramente arrabbiato” : Alex Rins punta il dito contro Vinales: il retroscena del Gp d’Australia raccontato dallo spagnolo della Suzuki Maverick Vinales ha trionfato domenica, in Australia, riportando la Yamaha sul gradino più alto del podio e spezzando dunque un digiuno lunghissimo, che durava da troppo tempo ormai. Non è mancata però qualche polemica, riguardante proprio il vincitore della gara di Phillip Island: Alex Rins, infatti, ha puntato il dito ...

Motogp – Una sexy ombrellina per Iannone : la sensuale Brittany McQuade strega il box della Suzuki in Australia [GALLERY] : Brittany McQuade strega tutti nei box della Suzuki a Phillip Island: ecco la sexy ombrellina di Iannone e Rins Il terzultimo appuntamento con il campionato di MotoGp è andato in scena. Maverick Vinales ha vinto il Gp d’Australia sul circuito di Phillip Island, ma le attenzioni del pubblico oltre che sulla gara sono state calamitate dalle bellissime ombrelline in pista. Nel paddock tra le altre sexy grid girls si aggirava anche ...

Motogp Suzuki - Iannone : «Sono felicissimo - ho fatto il massimo» : PHILLIP ISLAND - 'Sono felicissimo, abbiamo lavorato bene da subito' . Andrea Iannone riporta sul podio la Suzuki, centrando il secondo posto in Australia, alle spalle di Maverick Vinales con la ...

Motogp - GP Australia - Iannone in esclusiva : 'Sarei rimasto in Suzuki altri due anni' : Iannone all'attacco di Phillip Island : il pilota della Suzuki si gode il miglior tempo nelle seconde prove libere davanti a Danilo Petrucci e Maverick Vinales. "Il risultato di oggi è il frutto della ...

Motogp – Iannone sfreccia a Phillip Island durante le libere e si rammarica : “non avrei lasciato la Suzuki quest’anno” : Andrea Iannone vola in Fp1 e Fp2 a Phillip Island, il pilota della Suzuki palesa la sua soddisfazione dopo le prime e le seconde prove libere del Gp d’Australia Dopo il settimo tempo nelle prime prove libere, Andrea Iannone si aggiudica la testa della classifica dei tempi combinati a seguito delle Fp2 sul circuito di Phillip Island. Il pilota della Suzuki mette in mostra così la forza della sua moto in vista del Gp d’Australia ...

Motogp – Terminate le FP2 a Phillip Island : Iannone vola con la Suzuki - Petrucci e Viñales beffati in extremis [FOTO] : Il pilota della Suzuki chiude davanti a tutti la seconda sessione di prove libere, facendo segnare il miglior tempo proprio sotto la bandiera a scacchi Grandissima prestazione di Andrea Iannone nella seconda sessione di prove libere del Gp di Phillip Island, il pilota della Suzuki fa la voce grossa prendendosi il miglior tempo proprio in extremis. ‘The Maniac’ ferma il crono su un ottimo 1:29.131, beffando sotto la bandiera a ...