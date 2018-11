MotoGp | Iannone imbarazzante in conferenza | “cosa mi porto sempre dietro? Un profilattico”

Andrea Iannone - GP Malesia MotoGp 2018 : “Ho grandi motivazioni per chiudere al meglio la mia avventura in Suzuki” : Reduce dall’eccellente secondo posto di Phillip Island (Australia), Andrea Iannone è convinto del fatto suo nel penultimo appuntamento del Mondiale 2018 di MotoGP a Sepang (Malesia). Sull’asfalto asiatico il pilota della Suzuki vuol confermarsi e dimostrare il suo valore anche per rafforzare la propria figura di leader in squadra. Un team che “The Maniac” lascerà a fine anno, per salire in sella all’Aprilia, ed ...

MotoGp - Andrea Iannone : “Se la Suzuki è migliorata - il merito è del mio lavoro” : Secondo nel GP d’ Australia 2018, terzultima prova del Mondiale di MotoGP, Andrea Iannone è soddisfatto del risultato finale anche se forse il target “vittoria” non era così distante, visto il passo dimostrato nella seconda parte della corsa australiana. Tuttavia, il riscontro finale è pieno di significati perché ottenuto in sella ad una moto, la Suzuki, in grande crescita nel corso di questa stagione, come i 4 podi di ...

MotoGp – Iannone commovente dopo il 2° posto : la lettera all’amico Paolo Martolò [FOTO] : Andrea Iannone dedica un post speciale al suo amico Paolo Martolò, colpito da un malore lo scorso anno durante il weekend di Sepang: le parole del pilota Suzuki dopo il podio in Australia Weekend speciale per Andrea Iannone in Australia: il pilota italiano della Suzuki, dopo esser stato sempre tra i migliori in pista a Phillip Island, ha conquistato un podio importantissimo e un secondo posto, alle spalle di Vinales, dal gusto dolcissimo. ...

MotoGp Suzuki - Iannone : «Sono felicissimo - ho fatto il massimo» : PHILLIP ISLAND - 'Sono felicissimo, abbiamo lavorato bene da subito' . Andrea Iannone riporta sul podio la Suzuki, centrando il secondo posto in Australia, alle spalle di Maverick Vinales con la ...

