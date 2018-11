Morto uomo schiantatosi contro alberi

Bacoli - originario del Ghana l'uomo Morto sulla battigia di Casevecchie : Bacoli - Incensurato e di 56 anni, era originario del Ghana l'uomo privo di vita trovato l'altra sera sulla spiaggia di Casevecchie lungo il litorale flegreo. Non avendo con sé i documenti, D.S.K., ...

Maltempo : trovato Morto in un fiume uomo disperso nel Bresciano : E' stato trovato morto nelle acque del Chiese, gonfiate dal Maltempo e dalla pioggia degli ultimi giorni, l'uomo disperso da lunedì nel Bresciano. Egidio Fontana, 85 anni, di Nozza di Vestone si era allontanato da casa lunedì sera per una passeggiata mentre imperversava il Maltempo. A lanciare l'allarme era stata la nipote che abita nell'appartamento sopra il suo. Dopo due giorni di ricerche senza esito da ...

Maltempo : trovato Morto l'uomo disperso in Veneto - 11 le vittime : E' stato trovato privo di vita il 61enne disperso da ieri nel bellunese. L'auto dell'uomo, residente a Falcade, Belluno, era stata trovata parcheggiata nei pressi di un corso d'acqua ingrossatosi ...

Maltempo - trovato Morto in torrente uomo disperso a Falcade-2- : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Maltempo - un altro Morto in Calabria : uomo ucciso dalla furia del mare a Catanzaro - è la 5ª vittima delle ultime ore [LIVE] : Forte Maltempo in Calabria, dove a causa di una frana nella notte sono morte 4 persone a Isola Capo Rizzuto nel Crotonese. La furia del Maltempo ha causato una quinta vittima: una imbarcazione da diporto è stata trascinata a riva dalla forte corrente vicino al porto di Catanzaro. Sul luogo i Vigili del fuoco hanno rinvenuto il corpo senza vita di un uomo. L'articolo Maltempo, un altro morto in Calabria: uomo ucciso dalla furia del mare a ...

Meningite - Morto 46enne / Treviso - fatale per l'uomo un'otite che era stata trascurata : A Treviso un 46enne è morto per una Meningite: Paolo Duo, originario di Alessandria, ha perso la vita con un'otite trascurata che è stata per lui fatale. Era ricoverato al Ca' Foncello.(Pubblicato il Fri, 26 Oct 2018 17:19:00 GMT)

Si lancia dal treno in corsa forse per sfuggire ai controlli - Morto un uomo sulla Chivasso-Novara : È morto dopo essersi lanciato dal treno, probabilmente per evitare alcuni controlli. Si tratterebbe di un uomo di colore, passeggero del regionale 20013 Chivasso-Novara. Stando alle prime informazioni si sarebbe gettato dal convoglio in corsa per evitare di essere controllato dalla polizia ferroviaria. Lo rende noto il 118. Inutili i soccorsi.La circolazione ferroviaria, interrotta tra Santhià e Vercelli sulla linea storica, ...

Foggia - operaio Morto schiacciato da una balla di fieno/ Arpinova - incidente sul lavoro : ferito un altro uomo : Foggia, operaio morto schiacciato da una balla di fieno: cosa è successo ad Arpinova, gravissimo incidente sul lavoro. ferito anche un secondo uomo, tutte le novità(Pubblicato il Wed, 24 Oct 2018 19:41:00 GMT)

Morto Keiichiro Kimura - il disegnatore giapponese padre dell'Uomo Tigre : Un infarto ha stroncato , venerdì sera a Tokyo, il regista e animatore giapponese Keiichiro Kimura. Aveva 80 anni. Era il padre dell'Uomo Tigre, uno dei fumetti 'cult' degli anni '70, ma anche di '...

