morto l' artista Alessandro Caligaris | soffocato da un boccone di carne mentre era a cena

L'artista Alessandro Caligaris è morto soffocato da un boccone : Era a cena con la fidanzata in una trattoria torinese, lo scorso venerdì, quando un boccone di carne gli era andato di traverso, ostruendogli la respirazione. Immediatamente un medico che si trovava in un locale vicino era intervenuto, con una manovra di rianimazione. Ma per Alessandro Caligaris, 37enne, notto street artist e fumettista italiano, non c'è stato nulla da fare, nonostante l'intervento dei sanitari della croce rossa fosse riuscito e ...