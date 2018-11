Molestie Google | marcia donne nel mondo

Dipendenti di Google nel mondo protestano contro le Molestie sessuali 'coperte' dall'azienda : Proteste di donne e non solo a Londra, Tokyo, Singapore, Berlino, Zurigo e in altre città dopo un servizio del Nyt che accusa la multinazionale

Dipendenti di Google nel mondo protestano contro le Molestie sessuali "coperte" dall'azienda : I Dipendenti di Google, non solo le donne, in varie città del mondo sono scesi in piazza per protestare contro i casi di molestia sessuale all'interno dell'azienda, denunciati in un recente servizio del New York Times, e che sarebbero stati, secondo l'accusa, in vario modo 'coperti' dalla multinazionale del web.Alla 'marcia delle donne' hanno preso parte centinaia di Dipendenti a Londra, Tokyo, Singapore, Berlino e Zurigo, fra gli altri ...

Molestie a Google - la marcia delle donne : 14.54 "marcia delle donne", dipendenti di Google, in varie parti del mondo: protestano contro i casi di Molestie sessuali nell'azienda, denunciati dal New York Times, e che sarebbero stati "coperti" dalla multinazionale del web. Alla protesta partecipano centinaia di lavoratrici e lavoratori dell'azienda, a Londra, Tokyo, Singapore, Berlino, Zurigo. Tra le richieste,quella di abolire il ricorso obbligatorio all'arbitrato, che eviterebbe la ...

Molestie - A.D. di Google chiede scusa : 4.22 Le scuse per come sono stati gestiti i precedenti casi di Molestie sessuali non sono state abbastanza, non si sono spinte abbastanza in là: lo afferma l'A.D. di Google, Sundar Pichai che assicura una linea più dura. In una email ai dipendenti si dice "profondamente dsispiaciuto per la azioni del passato e per il dolore che hanno causato ai dipendenti. Il riferimento è alle indiscrezioni riportate dal NYT, secondo il quale nell'ultimo ...

Google licenzia 48 impiegati per Molestie sessuali : Secondo una e-mail dell’amministratore delegato di Google, Sundar Pichai, dal 2016 sarebbero stati licenziati ben 48 dipendenti, tra cui 13 dirigenti per cattiva condotta sessuale. La mail era in risposta ad un rapporto del New leggi di più...

Google ha un problema con le Molestie sessuali : Andy Rubin (Foto: Jerome Favre/Bloomberg via Getty Images) A Mountain View c’è un problema e la conferma arriva dal Ceo di Google Sundar Pichai, in risposta a un’inchiesta del New York Times che ha evidenziato una cattiva condotta diffusa. Un’email inviata da Pichai ai dipendenti conferma che, negli ultimi anni, sono 48 le persone allontanante dall’azienda a causa di molestie sessuali o di comportamenti inappropriati. Tra queste ci sono anche 13 ...

Le Molestie sessuali dentro Google : L'azienda ha licenziato o fatto dimettere almeno 48 persone negli ultimi due anni: tra cui alti dirigenti come Andy Rubin, che ebbe anche una grossa buonuscita The post Le molestie sessuali dentro Google appeared first on Il Post.

Google ha licenziato 48 dipendenti in due anni per Molestie sessuali : Google ha licenziato 48 persone, tra cui 13 manager, negli ultimi due anni in seguito ad accuse di molestie sessuali. Lo ha rivelato l'amministratore delegato del gigante del web, Sundar Pichai, in una email ai dipendenti, sottolineando che "nessuno di questo individui ha ricevuto la buonuscita". Secondo Pichai, Google ha assunto "una linea sempre più dura per le condotte inappropriate di persone che hanno una posizione di ...