Minniti segretario agita il Pd Zingaretti non ci sta | renziani divisi

Vittorio Feltri : 'A Matteo Salvini serve un avversario vero : l'uomo giusto è Marco Minniti segretario del Pd' : Non era male litigare con D' Alema, prima che si convertisse alla coltivazione dell' uva, e sono qui a rimpiangere le lenzuolate di Bersani, ultimo sforzo liberale per liberare l' economia dai ...

Vittorio Feltri a I Lunatici benedice Marco Minniti : 'Potrebbe essere un buon segretario per il Pd' : Vittorio Feltri è intervenuto ai microfoni di Rai Radio2, durante il programma I Lunatici . Ai conduttori Roberto Arduini e Andrea Di Ciancio , il direttore di Libero ha rivelato il nome che a suo ...

Manovra - Renzi : “Sul 2 - 4% di deficit sono laico. Non è una sciagura. Minniti segretario del Pd? È autorevole” : Non critica il 2,4 % di deficit previsto dalla Manovra dell’esecutivo M5s – Lega. “No, su questo sono laico. Fare il 2,4% non è una sciagura”, dice Matteo Renzi intervistato dal Corriere della Sera. “Ovvio è un azzardo, ma ci sono due problemi. Il primo di metodo. Se il premier va alla Borsa di New York e Tria parla agli investitori dicendo che il governo rispetterà le regole e non ci saranno forzature, poi non puoi ...

Rivoluzione Pd - Minniti candidato segretario? "E' l'unico che può battere Salvini" : Attesa per la candidatura dell'ex ministro dell’Interno, caldeggiata con un appello pubblico da diversi sindaci: "E' l'unica...

Minniti È Minniti - Ecco cosa c'è dietro la strategia dell'attesa. Non scioglierà la riserva sulla candidatura a segretario a breve : Javier Cercas è uno dei suo autori preferiti. E chissà se Marco MINNITI ha pensato, in questi giorni, a una scena di Anatomia di un istante. Quella del tentato golpe in Spagna, quando all'irrompere del colonnello Antonio Tejero Molina nelle Cortes, tutti i parlamentari cercano di mettersi in salvo e tre uomini restano immobili, dove erano seduti: il primo ministro Adolfo Sùarez, il segretario del Partito comunista Santiago ...

Minniti segretario? Al Pd non serve un altro uomo forte al comando. Io vado da Zingaretti : Pare che, dopo la corte insistente a Delrio, il clan dei renziani si sia rivolto a Marco Minniti, ex ministro dell’Interno e “uomo forte” per eccellenza, uno dei pochi veri “duri” della sinistra. A me ha sempre ricordato, forse anche per la fisionomia, Bruce Willis in Pulp Fiction, uno che, pur in fuga e ricercato dai gangster, decide di tornare a casa per recuperare l’orologio del padre, dimenticato da Maria de Medeiros sul “piccolo ...

C'è un Pd che vuole Minniti segretario. E il congresso (forse) diventa un cosa seria : Roma. “Un Pd forte e unito, per l'alternativa che parte dalle città. Appello dei Sindaci per congresso unitario con Marco Minniti”. E’ questo il titolo del manifesto lanciato da alcuni sindaci del Pd a sostegno della candidatura di Minniti al congresso. Una candidatura unitaria, peraltro. [article

I sindaci dem lanciano la candidatura di Minniti a segretario del Pd : “Può battere la destra” : Alcuni sindaci dem lanciano la candidatura per Marco Minniti segretario del PD: "Non possiamo fare congressi guardando al passato: abbiamo bisogno di figure autorevoli per combattere la destra, in grado di fare un'opposizione forte e capaci di uscire dalle logiche dello scontro interno. Crediamo pertanto che Marco Minniti, figura dal forte profilo democratico e unitario, potrebbe essere la figura giusta per guidare il nostro partito".Continua a ...

Marco Minniti sta riflettendo. I sindaci dem premono per la sua candidatura a segretario Pd : In un angolo del Transatlantico, attorno a Matteo Orfini si forma un capannello di parlamentari della sua corrente. L'argomento è il Congresso del Pd: "È evidente – spiega scadendo le parole – che se, come pare, si candida Minniti, anche noi mettiamo un nostro candidato. A quel punto nessuno raggiunge il 50 per cento e il segretario lo elegge l'assemblea...".La notizia è che pressoché tutti, ormai, danno ...

