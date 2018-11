Ministero Esteri | Kiev è andata troppo oltre con le sanzioni

Ambasciatore iraniano convocato al Ministero degli Esteri danese - : Il ministero degli Esteri danese ha convocato l'Ambasciatore iraniano a Copenaghen per condannare fermamente le attività illegali dei servizi segreti di Teheran nel Paese. "Come affermato oggi dal ...

Ministero Esteri : impudente la dichiarazione di Bolton sull'amicizia tra Armenia e Russia - : Il Ministero degli esteri russo ha definito impudente la dichiarazione del consigliere del presidente americano per la sicurezza nazionale, John Bolton, fatta durante la sua visita a Erevan della ...

Il Ministero degli Esteri commenta le parole di Trump per l'uscita dal trattato INF - : La Russia denuncia nuove azioni americane, che cercano di ottenere dalla Federazione concessioni in materia di stabilità strategica, ha detto il vice ministro degli Esteri russo Sergei Ryabkov, ...

Ministero degli Esteri russo : Stati Uniti intenzionati a perseguire un mondo unipolare con il ritiro dal trattato IRBM : Gli Stati Uniti stanno tentando in vano di perseguire un mondo unipolare, ma questo nel mondo di oggi ciò è irrealizzabile. Il commento ha sottolineato che il ritiro degli Stati Uniti dal trattato ...

Ministero degli Esteri cinese : la Cina non userà il tasso di cambio del RMB come strumento per affrontare agli attriti commerciali : Il Dipartimento del Tesoro statunitense ha pubblicato nella giornata di ieri il rapporto semestrale sulla politica dei tassi di cambio, non etichettando la Cina come "manipolatore di valuta". Nel ...

In Estonia contano i danni da "occupazione" - nonostante il Ministero degli Esteri - : Il Ministero della Giustizia estone ha spiegato perché la Commissione per la valutazione dei danni da "occupazione sovietica" continuerà il suo lavoro, nonostante la posizione del Ministro degli ...

Ministero degli Esteri cinese : 'la Cina si oppone a protezionismo commerciale e doppi standard' : Lu Kang ha auspicato che le diverse decisioni prese in materia commerciale nelle varie regioni del mondo possono basarsi sui principi di apertura, trasparenza e inclusività, e possano creare un ...

Ministero Esteri russo commenta bombardamenti NATO "erronei" in Afghanistan - : I bombardamenti "erronei" della NATO in Afghanistan sono il risultato di grossolani errori di calcolo da parte della leadership statunitense e della posizione della Casa Bianca sulla risoluzione dei ...

Ministero Esteri Iran convoca ambasciatori di 3 Paesi UE per attentato di Ahvaz - : Il Ministero degli Esteri Iraniano ha convocato gli ambasciatori di Olanda, Danimarca e l'incaricato d'affari del Regno Unito a seguito della sparatoria durante una parata militare ad Ahvaz, segnala l'...

Cina - Ministero Esteri convoca ambasciatore USA per sanzioni su cooperazione con la Russia - : Il ministero degli Esteri cinese ha convocato l'ambasciatore degli Stati Uniti riguardo le sanzioni per la cooperazione con la Russia. Lo riferisce la televisione di stato cinese. Il ministero ha ...

Ministero degli Esteri : bandi per 357 tirocini presso Ambasciate e Consolati : Dal 17 settembre al 12 ottobre 2018, gli studenti universitari iscritti in uno degli atenei aderenti all'iniziativa, potranno proporre la propria domanda di partecipazione per l'assegnazione di una borsa di studio che consente di svolgere un tirocinio [VIDEO] presso rappresentanze diplomatiche e uffici consolari italiani del Ministero degli Affari Esteri. I posti a disposizione sono 357 e saranno così ripartiti: 167 in Europa; 54 in Asia; 46 in ...

Russia : Ministero Esteri convoca ambasciatori Paesi Bassi e Svizzera dopo accuse di spionaggio : Nella convocazione si fa presente che alcune speculazioni di massa attraverso i media, "comprese quelle riguardanti i problemi più acuti della politica internazionale, che potrebbero causare ...

Trenta : “Ministero Esteri valuti rispetto della legge su armi italiane ad Arabia Saudita”. Export 2017 da 10 miliardi : E’ ora di fare chiarezza sulle bombe italiane usate dall’Arabia Saudita per bombardare lo Yemen. Quella che il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, affida alla bacheca del suo profilo Facebook è una promessa e, allo stesso tempo, un appello. Un appello al suo collega di governo, il ministro degli Esteri, Enzo Moavero Milanesi, che, spiega Trenta, è competente per il monitoraggio sulla produzione e il trasferimento di armi che ...

Ministero Esteri francese stigmatizza parole su Hitler di funzionario ucraino - : La Francia condanna fermamente qualsiasi giustificazione del nazismo, ha riferito il portavoce del Ministero degli Esteri francese commentando le parole di elogio del presidente della Verchovna Rada ...