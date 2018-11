Milano | uomo aggredito e rapinato dell' orologio da 40mila euro

Milano. Giorgia in Duomo per sostenere i bambini con disabilità : La voce di Giorgia accompagnata dalla sua storica Band e dall’Orchestra Roma Sinfonietta con la direzione del Maestro Valeriano Chiaravalle,

Milano - i migranti di via Corelli adottano una guglia del Duomo : Gesto d'amore per la città che li ha accolti alla vigilia dello sgombero voluto dal ministro Salvini

Milano - la festa dei tifosi del Betis Siviglia in piazza Duomo : Milano , askanews, - Sono sempre tifosi stranieri in trasferta, ma questa volta, almeno per ora, il clima è di festosa serenità. A pochi giorni dal drammatico incidente che ha coinvolto i tifosi del ...

Chiesa : concerto in Duomo a Milano per Paolo VI santo : Milano, 18 ott. (AdnKronos) - Con una serie di celebrazioni che si svolgeranno nei prossimi giorni, la Diocesi di Milano ringrazia papa Francesco per la canonizzazione di Paolo VI, vescovo della Chiesa ambrosiana tra il 1954 e il 1963, elevato agli onori degli altari domenica 14 ottobre. La Cappella

Benji e Fede - concerto improvvisato in Piazza Duomo a Milano : Benji & Fede improvvisano un mini live in Piazza Duomo domenica pomeriggio per alcuni fan, in vista dei loro concerti a Milano il 16 novembre e a Roma il 25 novembre. Il 2 novembre esce Siamo solo ...

Deejay Ten - Milano 2018/ Video - Linus ed i protagonisti della Radio : il via da Piazza Duomo questa mattina : Oggi, domenica 14 ottobre 2018, in quel di Milano è tempo per “Deejay Ten”. Erano attesi nella capitale lombarda oltre 40mila runner pronti per correre.(Pubblicato il Sun, 14 Oct 2018 12:47:00 GMT)

Dal Duomo all'Arena : la carica dei 40mila della Deejay Ten nel centro di Milano : Una marea di appassionati alla corsa non competitiva ideata da Linus tra colori, divertimento e traffico zero

Milano canta Benji & Fede : il mini live improvvisato in piazza Duomo : Benji & Fede improvvisano un mini live in piazza Duomo per i fan in vista dei loro concerti a Milano il 16 novembre e a Roma il 25 novembre. Il 2 novembre esce il loro album 'Siamo solo noise' Limited ...

Incidenti : Milano - uomo investito mentre attraversa la strada - non è grave : Milano, 10 ott. (AdnKronos) - Stava attraversando la strada quando è sopraggiunta un'auto che lo ha travolto. E' accaduto poco prima delle 20 di questa sera a Milano a un uomo di 47 anni, trasportato in codice giallo al Policlinico. L'uomo si trovava in via Antonio Tanzi, di fronte alla caserma dell

Milano - la festa dei 'Ghisa' in piazza Duomo : La polizia locale di Milano compie 158 anni e festeggia in piazza Duomo. 'Il vostro impegno vi rende credibili e autorevoli, è la ragione della stima che la città ha per i suoi ghisa'. Con queste ...

Milano : domani Ghisa Village in piazza Duomo per festeggiare polizia locale : Milano, 3 ott. (AdnKronos) - domani, giovedì 4 ottobre, il corpo della polizia locale di Milano celebra il 158esimo anniversario della sua fondazione sul sagrato di piazza Duomo. La cerimonia avrà inizio alle 10 e vi prenderanno parte la vicesindaco di Milano e assessore alla Sicurezza, Anna Scavuzz

Rapporto uomo-natura e sviluppo sostenibile - torna a Milano il festival 'A Seminar la Buona Pianta' : Il Rapporto fra l'uomo e la natura e il ruolo dell'impresa sostenibile nell'economia del futuro. Questi alcuni dei temi al centro del festival 'A Seminar la Buona Pianta' a Milano

Milano - il presidio dei “senza tessera” in piazza Duomo. Da don Biancalani ai gay aggrediti : “Basta intolleranza” : Le associazioni e la società civile, don Massimo Biancalani e lo studente gay vittima di omofobia, lo studente Raffaele Ariano, chi lavora assieme ai migranti e Diana Pavlocic, rappresentante della comunità rom e blogger de Ilfattoquotidiano.it. L’altra sinistra, quella fuori dal Pd, senza tessere di partito ha portato 25mila persone – secondo gli organizzatori – in piazza Duomo a Milano. Accanto a loro i messaggi ...

Una piazza rossa a Milano - le magliette anti-intolleranza riempiono il Duomo : Tutti in piazza Duomo contro razzismo, antisemitismo e sessismo. Gli organizzatori dal palco: "Siamo 25mila"