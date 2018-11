Milano Nuova fase dell’accordo di programma con il Centro di produzione Rai

Acqua : approvata nuova tariffa per Milano e Città metropolitana (2) : (AdnKronos) - nuova anche la tariffa non residenti, leggermente più cara di quella per i residenti e che non prevede agevolazioni. Nel complesso la nuova tariffa per uso residente sarà proporzionale al numero di componenti del nucleo famigliare e si attesterà tutto compreso intorno a 1,06 euro per m

Acqua : approvata nuova tariffa per Milano e Città metropolitana : Milano, 31 ott. (AdnKronos) - Una tariffa unica per i comuni d’ambito Gruppo Cap, gestore del servizio idrico integrato della Città metropolitana di Milano, calcolata sulla base di quella attualmente più bassa, invece degli attuali 141 bacini tariffari differenti. Una quota fissa calcolata pro-capit

Neofascismo - si prepara una nuova parata nera a Milano. L'Anpi : "Vietare questo sfregio" : Per il 1° Novembre l'associazione Arditi e Memento, braccio di Lealtà Azione, organizzano una celebrazione al Campo X del cimitero Maggiore, dove sono sepolti i caduti della Rsi

Biblioteca degli Alberi - la nuova attrazione di Milano con 90.000 piante : Gestione e manutenzione privata, fruizione pubblica. Così è possibile sintetizzare la filosofia della nuova Biblioteca degli Alberi, che da oggi diventa a Milano il terzo parco urbano per estensione, dopo Parco Sempione e i Giardini Indro Montanelli. Inaugurata dal sindaco Beppe Sala, la Biblioteca degli Alberi dà nuova linfa al quartiere Porta nuova, interessato già negli anni scorsi da una pesante riqualificazione urbanistica. Da piazza Gae ...

Milano : apre la Biblioteca degli alberi - 95mila metri quadri di verde a Porta Nuova : Il primo parco pubblico a gestione privata della città: niente recinzioni, attività culturali, sportive e didattiche fino a sera

Milano. Approvata localizzazione della nuova ricicleria in via Lampedusa : Con 29 voti favorevoli il Consiglio comunale di Milano ha approvato la modifica delle previsioni del Piano dei servizi del

A Milano la sfilata della nuova Fiat 500 Collezione [GALLERY] : Alla Rinascente di Milano, simbolo storico nella città della moda per eccellenza, l’evento di presentazione della nuova 500 Collezione, che riporta il marchio Fiat a essere protagonista nel mondo del fashion Si è svolto ieri sera alla Rinascente di Milano l’evento di presentazione della nuova Fiat 500 Collezione, la serie speciale di casa Fiat ispirata alle nuances dell’autunno, che si è mostrata con nuovi e inaspettati ...

Sci – ‘Milano Montagna’ - premi e programmi della nuova stagione invernale : tutti i dettagli dell’evento : Gli Sci Club di Milano e della sua provincia protagonisti dell’inverno sulla neve. Domenica a “Milano Montagna” premi e programmi della nuova stagione: gli azzurri Bertani e Bosca al via della Coppa del Mondo sci alpino Il Comitato provinciale di Milano della Federazione Italiana Sport Invernali incontra gli appassionati in occasione di Milano Montagna, il Festival dedicato alla promozione della cultura e dello sport outdoor, rinnovando la ...

Rugby – Svelata a Milano la nuova maglia Home dell’Italia : FIR e Macron svelano la nuova maglia Home 2018/19 dell’Italia La Federazione Italiana Rugby eMacron, sponsor tecnico delle nazionali azzurre, dopo la presentazione romana della maglia “Alternate”, hanno scelto Milano per svelare la nuova “Home”che gli azzurri indosseranno nel corso della stagione 2018-2019 che, dopo il mese di novembre dedicato ai ‘Cattolica Test Match’ (il 10 a Firenze, il 17 a Padova e il 24 a Roma), si tufferà ...

Made In Italy - la nuova fiction Mediaset sulla Milano della moda degli anni ’70 : Made in Italy, si chiama cosi la nuova fiction Mediaset che racconta la nascita della moda nella Milano degli anni ’70. Oggi, 24 ottobre 2018, si apre il set che vedrà due protagoniste d’eccezione: Margherita Buy già nota al grande pubblico e attrice affermata e Greta Ferro, astro nascente del cinema e al suo debutto. La fiction vede una co-produzione tra la Taodue, società di produzione di molte fiction di successo e The Family per ...

Spina bifida corretta nel feto/ Milano - nuova tecnica in utero meno invasiva per evitare l'aborto : Spina bifida corretta nel feto, nuova tecnica in utero meno invasiva e che evita l'aborto. L'intervento è stato effettuato al San Raffaele di Milano da un equipe di professionisti.(Pubblicato il Fri, 19 Oct 2018 16:52:00 GMT)

Fedez per Diesel Hate Couture - la nuova collezione contro il bullismo presentata a Milano il 20 ottobre : Fedez per Diesel Hate Couture: sarà a Milano sabato 20 ottobre per presentare la nuova collezione in edizione limitata contro il bullismo. Diesel lancia la nuova linea personalizzabile, Hate Couture, contro il bullismo, e coinvolge il rapper italiano Fedez, attualmente giudice a X Factor, marito della fashion influencer Chiara Ferragni e padre di Leo. Diesel lancia una selezione di capi realizzati in collaborazione con Fedez che verranno ...