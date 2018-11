Milano M4 | un milione per le imprese interessate dai cantieri

Milano : in area Mind un milione di presenze dal 2016 (2) : (AdnKronos) - Complessivamente sono stati 68 gli eventi aperti al pubblico, a cui ne vanno aggiunti altri 50 organizzati da privati con l’ingresso a invito. L’ area è stata aperta al pubblico nelle prime due estati nei fine settimana e nel 2018 nei giorni in cui erano programmati gli eventi. Il 50% d

Milano : in area Mind un milione di presenze dal 2016 : Milano , 24 set. (AdnKronos) - In tre stagioni Mind , l' area che a Milano ha ospitato l'esposizione universale del 2015, ha registrato un milione di presenze . Iniziative e concerti che hanno visto l'affluenza di 500mila persone nelle prime stagioni e di altre 500 nel 2018. La musica è stata la grande

Milano - il Comune stanzia un milione di nuovi contributi per negozi e imprese nelle aree della M4 : Approvate dalla giunta le linee guida per la definizione del bando: 250mila euro per le imprese danneggiate dai lavori arriveranno dalla Regione