Milan | una rinascita totale | ora Gattuso sente la fiducia

Milan-Genoa 2-1 : una papera di Radu regala i tre punti ai rossoneri [FOTO] : 1/30 Spada/LaPresse ...

Milan-Genoa - la squadra di Gattuso soffre : la reazione di Maldini in tribuna è tutta un programma [VIDEO] : Il Milan soffre con il Genoa nonostante il vantaggio di Suso, Maldini appare sconsolato in tribuna al fianco di Leonardo Il Milan vince ma soffre a San Siro, arginando a fatica gli attacchi del Genoa. Errori di misura e passaggi sbagliati per Donnarumma e compagni, che spingono l’intero stadio a fischiare la squadra rossonera. Prima Piatek e poi Lazovic fanno tremare la difesa di Gattuso, impotente davanti alla temporanea involuzione ...

Sconcerti : 'Interisti e Milanisti si diano una calmata' : Il successo dell'Inter di lunedì a Roma contro la Lazio per 3-0 [VIDEO] ha posto la squadra di Luciano Spalletti in una posizione di forza, in piena zona Champions League, al secondo posto a ventidue punti, a meno sei dalla Juventus capolista, in ex aequo con il Napoli e a più quattro proprio sui biancocelesti quarti. La squadra di Simone Inzaghi questa sera rischia di essere agganciata dal Milan che recuperera' la gara della prima giornata ...

Milano - una palestra chiude improvvisamente : truffati 2.000 abbonati : A Milano, in viale Zara, era presente fino a qualche giorno fa una palestra che ha improvvisamente cessato l'attivita'. Oltre 2mila clienti sono rimasti fuori dai cancelli, senza possibilita' di parlare con qualcuno ma soprattutto senza riavere indietro i soldi spesi per l'abbonamento. Milano, palestra truffa 2mila abbonati La Federconsumatori del capoluogo lombardo si è fatto portavoce di tutti i clienti truffati che si sono rivolti in massa ...

Sconcerti : 'Interisti e Milanisti si diano una calmata' : Il successo dell'Inter di lunedì a Roma contro la Lazio per 3-0 ha posto la squadra di Luciano Spalletti in una posizione di forza, in piena zona Champions League, al secondo posto a ventidue punti, a meno sei dalla Juventus capolista, in ex aequo con il Napoli e a più quattro proprio sui biancocelesti quarti. La squadra di Simone Inzaghi questa sera rischia di essere agganciata dal Milan che recupererà la gara della prima giornata contro il ...

Sconcerti : 'Le Milanesi vanno bene - interisti e Milanisti si diano una calmata' : Il successo dell'Inter di lunedì a Roma contro la Lazio per 3-0 ha posto la squadra di Luciano Spalletti in una posizione di forza, in piena zona Champions League, al secondo posto a ventidue punti, a meno sei dalla Juventus capolista, in ex aequo con il Napoli e a più quattro proprio sui biancocelesti quarti. La squadra di Simone Inzaghi questa sera rischia di essere agganciata dal Milan che recupererà la gara della prima giornata contro il ...

Milano - una palestra chiude improvvisamente : beffati 2.000 abbonati : A Milano, in viale Zara, era presente fino a qualche giorno fa una palestra che ha improvvisamente cessato l'attività. Oltre 2mila clienti sono rimasti fuori dai cancelli, senza possibilità di parlare con qualcuno ma soprattutto senza riavere indietro i soldi spesi per l'abbonamento. Milano, palestra truffa 2mila abbonati La Federconsumatori del capoluogo lombardo si è fatto portavoce di tutti i clienti truffati che si sono rivolti in massa ...

Una spilla per le future mamme in partenza da Milano Bergamo : SACBO , società di gestione dell'Aeroporto di Milano Bergamo, ha deciso di adottare la scritta BABY ON BOARD e associarla alle donne in gravidanza che si apprestano a viaggiare in aereo. A tutte le ...

Show di Mimmo Lucano a Milano : "Vorrei una società senza autoctoni" : Il sindaco di Riace, Mimmo Lucano , è intervenuto a Milano in sala Alessi in un incontro organizzato dal consigliere Basilio Rizzo e introdotto da Giuseppe Sala. Tra standing ovation dei presenti, che ...

Milano - condannato per violenza sessuale minaccia di buttarsi dalla finestra del tribunale : Dopo la sentenza (7 anni) l'imputato ha dato in escandescenze urlando: "Non voglio tornare in carcere!". Fermato da polizia penitenziaria e carabinieri

Milano - condannato a 7 anni minaccia di buttarsi da settimo piano del tribunale : Dopo la sentenza l'imputato ha dato in escandescenze urlando: "Non voglio tornare in carcere!". Fermato da polizia penitenziaria e carabinieri

Rifiuti : nuovo incendio in una ditta nel Milanese : Il rogo all'alba a Peschiera Borromeo: le fiamme hanno semidistrutto una azienda di raccolta e smaltimento. Le indagini dei carabinieri

Olimpiadi Invernali Milano-Cortina 2026 - Gian Franco Kasper : “Per me l’Italia ha una candidatura forte. E Malagò…” : La candidatura congiunta Milano-Cortina assume sempre maggior forza: lo conferma anche il numero uno della FIS, l’elvetico Gian Franco Kasper, che a “Il Gazzettino” ha rilasciato un’intervista dove ha analizzato la situazione delle tre contendenti per l’organizzazione delle Olimpiadi Invernali del 2026. Lo svizzero ha così parlato della proposta del Bel Paese: “Difficile dare una favorita, vedremo a gennaio ...

Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026 - Gian Franco Kasper : “Per me l’Italia ha una candidatura forte. E Malagò…” : La candidatura congiunta Milano-Cortina assume sempre maggior forza: lo conferma anche il numero uno della FIS, l’elvetico Gian Franco Kasper, che a “Il Gazzettino” ha rilasciato un’intervista dove ha analizzato la situazione delle tre contendenti per l’organizzazione delle Olimpiadi invernali del 2026. Lo svizzero ha così parlato della proposta del Bel Paese: “Difficile dare una favorita, vedremo a gennaio ...