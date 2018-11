Milan | il riscatto passa da… Genova | scatto Champions League | adesso serve una prova di

DIRETTA - Serie A : Milan contro Sampdoria - Rossoneri al riscatto contro la miglior difesa : Tempi duri in casa Milan. Aria pesante e paura. Due sconfitte che pesano come un macigno nelle certezze create ad inizio stagione per la squadra di Gennaro Gattuso che se continuasse con questa striscia negativa vedrebbe sempre più a rischio la sua panchina. Dopo il derby perso all'ultimo minuto e la brutta prestazione contro il Betis, il Milan è chiamato ad invertire la rotta e avanzare posizioni in classifica. Per affrontare la Sampdoria oggi ...

DIRETTA - Serie A : Milan contro Sampdoria - Rossoneri al riscatto contro la miglior difesa : Tempi duri in casa Milan. Aria pesante e paura. Due sconfitte che pesano come un macigno nelle certezze create ad inizio stagione per la squadra di Gennaro Gattuso che se continuasse con questa striscia negativa vedrebbe sempre più a rischio la sua panchina. Dopo il derby perso all'ultimo minuto e la brutta prestazione contro il Betis, il Milan è chiamato ad invertire la rotta e avanzare posizioni in classifica. Per affrontare la Sampdoria oggi ...

Milan - Gattuso : "Attenzione - contro di noi l'Atalanta cerca il riscatto" : l'Atalanta reduce da tre sconfitte consecutive arriva domenica a San Siro, nonostante il pessimo momento in cui si trovano i nerazzurri, Gennaro Gattuso, tecnico del Milan, non si fida perché 'le gare ...